Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

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Там заявили, що Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні чергової партії допомоги.

Новий пакет допомоги від Естонії: що входить

Зазначається, що цей пакет допомоги планують зібрати із запасів естонських Сил оборони.

В оборонному відомстві Естонії кажуть, що враховуватимуть потреби ЗСУ. Однак, «таким чином, щоб не постраждала обороноздатність» їхньої країни.

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Україні планують передати військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

«Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії», - додав міністр оборони Естонії.