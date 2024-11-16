В Україну прибув міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.

Він відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та помолився за упокій душ загиблих.

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Про це повідомило посольство Японії в Україні у соцмережі Х

«Міністр Івая відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі на території храму святого апостола Андрія Первозваного. Він помолився за упокій душ загиблих», - йдеться в дописі.

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Міністр закордонних справ Японії приїхав в Україну

Про візит міністра закордонних справ Японії Такеші Івая заздалегідь не повідомляли. 

Як пише японське видання Kyodo, дипломат приїхав до України, щоб продемонструвати Києву прихильність Токіо у боротьбі з російською агресією. 

«Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит в суботу в Україну для переговорів з офіційними особами, повідомили в його міністерстві, очевидно, щоб продемонструвати прихильність Токіо Києву в його боротьбі з російською військовою агресією, в якій зараз беруть участь північнокорейські війська», - зазначає видання.

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Схоже, новообраний президент США Дональд Трамп схиляється до політики, яка загрожує не лише Україні, а й Європі.

Очікується, що у Києві дипломат зустрінеться з керівництвом України. 

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