В Україну прибув міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.
Він відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та помолився за упокій душ загиблих.
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Про це повідомило посольство Японії в Україні у соцмережі Х.
«Міністр Івая відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі на території храму святого апостола Андрія Первозваного. Він помолився за упокій душ загиблих», - йдеться в дописі.
Міністр Івая 🇯🇵 (@MofaJapan_en) відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі🇺🇦 на території храму святого апостола Андрія Первозваного. Він помолився за упокій душ загиблих🕯️. pic.twitter.com/GYxqdYqszo— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) November 16, 2024
Міністр закордонних справ Японії приїхав в Україну
Про візит міністра закордонних справ Японії Такеші Івая заздалегідь не повідомляли.
Як пише японське видання Kyodo, дипломат приїхав до України, щоб продемонструвати Києву прихильність Токіо у боротьбі з російською агресією.
«Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит в суботу в Україну для переговорів з офіційними особами, повідомили в його міністерстві, очевидно, щоб продемонструвати прихильність Токіо Києву в його боротьбі з російською військовою агресією, в якій зараз беруть участь північнокорейські війська», - зазначає видання.
Чорна п’ятниця для України та світу
Очікується, що у Києві дипломат зустрінеться з керівництвом України.