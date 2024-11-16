Північна Корея хоче отримати від Росії ракетні і ядерні технології в обмін на відправлення своїх військових на війну проти України на боці РФ.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу зі своїм японським колегою.

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Участь північнокорейських військ у війні проти України

«За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом», - наголосив Сибіга.

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Український дипломат зазначив, що військово-технічна співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном загрожує не лише Європі, а Південно-Східній Азії та Близькому Сходу.

«Не лише Росія отримує дрони, ракети й солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхеньян», - сказав Сибіга.

Більше по темі Північна Корея ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією Указ підписали 11 листопада, хоча саму угоду Кім Чен Ин та Владімір Путін підписали ще 19 червня у Пхеньяні.

Японія та Україна домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки

На тлі участі військ КНДР у війні Японія та Україна домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки.

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая розповів, що сторони детально обговорили «украй тривожну ситуацію» з розгортанням північнокорейських військ у Росії та їхньою безпосередньою участю у війні проти України.

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Японський дипломат занепокоєний таким розвитком подій. Адже це, за його словами, негативно вплине не тільки на ситуацію в Україні, але й Азії.

«З огляду на такі занепокоєння ми домовилися про проведення двостороннього діалогу з питань безпеки на вищому рівні за участю керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою подальшого посилення обміну інформацією та співпраці у сфері безпеки. Таким чином безпекова співпраця між Японією та Україною буде просуватися більш систематично в рамках такого діалогу», - сказав він.