Російська армія використовує безпілотники-приманки разом із небезпечними термобаричними дронами.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press.

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Окупанти застосовують таку тактику для виснаження української системи протиповітряної оборони.

Дрони з термобаричною бойовою частиною: у чому небезпека

За даними журналістів, росіяни почали виготовляти термобаричні БПЛА та дрони-приманки на секретному заводі в особливій економічній зоні «Алабуга».

Термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску та температури. Потужний вибух здатний пробивати товсті стіни.

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Термобарична бойова частина може спричинити серйозні травми навіть за межами епіцентру вибуху. Йдеться про пошкодження легенів, очей та мозку.

Український експерт з електроніки Сергій Бескрестнов зазначив, що російська армія вперше застосувала термобаричні дрони влітку. Нині, за оцінками спеціаліста, вони становлять від 3% до 5% від усіх БПЛА.

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Операція «Хибна ціль»: як РФ застосовує дрони-приманки

Видання пише, що операцію під назвою «Хибна ціль» РФ розробила наприкінці 2022 року.

Росіяни планували запускати озброєні безпілотники разом із десятками приманок, іноді набитих ганчірками або пінопластом, які на радарі неможливо відрізнити від дронів зі справжніми бомбами.

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За таких умов, українські військові повинні за лічені секунди вирішувати як витрачати обмежені ресурси, щоб врятувати життя і зберегти критично важливу інфраструктуру.

«Ідея полягала в тому, щоб зробити безпілотник, який би створював у супротивника відчуття повної невизначеності. Тож він не знає, чи це справді смертоносна зброя... чи, по суті, пінопластова іграшка», - сказав на умовах анонімності чоловік, знайомий з російським виробництвом безпілотників.

Цей співрозмовник, а також український експерт з електроніки Сергій Бескрестнов розповіли, що дрони-приманки складають більше половини безпілотників, якими росіяни атакують Україну.

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Завдяки оптичним хитрощам радар ППО не може відрізнити безпілотник із вибухівкою або термобаричною зброєю від дрона без боєголовки або оснащеного камерами спостереження.

Тому українська ППО повинна реагувати на всі об’єкти, не пропускаючи жодного.

«Для нас це просто точка на радарі... Вона має швидкість, напрямок і висоту. Ми не маємо можливості ідентифікувати точну ціль під час польоту, тому ми повинні або глушити їх засобами РЕБ, або використовувати вогневу міць для їх нейтралізації. Ворог використовує це, щоб розсіяти нашу увагу», - сказав колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат.