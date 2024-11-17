Перша група добровольців Українського легіону склала військову присягу в Польщі.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
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Добровольці Українського легіону в Польщі склали присягу
Церемонія відбулася на базі одного з навчально-тренувальних центрів польських Збройних сил.
«Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі», - сказав представник командування легіону Петро Горкуша.
Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки.
Він включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB - Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни.
У Варшаві відбулося засідання спецпредставників з відновлення України
Тренування проводять досвідчені польські інструктори.
Український легіон в Польщі
Цього тижня перші кілька десятків добровольців зі складу Українського легіону в Польщі підписали контракти із ЗСУ.
Договір можна укласти на три роки або ж до завершення особливого періоду.
Український легіон формують з українців, які проживають за кордоном, на добровільній основі.
Станом на початок листопада до центру легіону у Польщі надійшло понад 500 заявок. Більшість з них - від чоловіків.
Раніше про можливість створення такого легіону з добровольців також заявляли в Чехії.