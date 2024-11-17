Перша група добровольців Українського легіону склала військову присягу в Польщі. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони. 

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Добровольці Українського легіону в Польщі склали присягу

Церемонія відбулася на базі одного з навчально-тренувальних центрів польських Збройних сил. 

«Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі», - сказав представник командування легіону Петро Горкуша.

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Фото Міноборони.

Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки. 

Він включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB - Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. 

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На ньому розглянули пріоритетні завдання щодо відбудови та економічного зростання.

Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

Фото Міноборони.

Український легіон в Польщі

Цього тижня перші кілька десятків добровольців зі складу Українського легіону в Польщі підписали контракти із ЗСУ. 

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Договір можна укласти на три роки або ж до завершення особливого періоду. 

Український легіон формують з українців, які проживають за кордоном, на добровільній основі. 

Станом на початок листопада до центру легіону у Польщі надійшло понад 500 заявок. Більшість з них - від чоловіків. 

Раніше про можливість створення такого легіону з добровольців також заявляли в Чехії. 

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