Зранку росіяни масовано атакували Україну крилатими, балістичними та авіаційними ракетами, а також ударними дронами. 

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11:17 На Одещині внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Поранений 17-річний хлопець. 

Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання. 

10:59 Кількість постраждалих у Києві зросла до двох. 

«До медиків за допомогою звернулось двоє жінок, наразі їхньому життю нічого не загрожує, вони перебувають у лікарні», - повідомили в поліції. 

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10:03 На Полтавщині внаслідок нічної атаки є потерпілі. Одну людину госпіталізували у тяжкому стані. 

Уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі. Загорілися автомобілі. 

 

10:13 На Львівщині пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч жителів.

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На Україну летіла балістика, крилаті ракети та керовані авіаційні ракети, а також безпілотники.

Через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків - поранені. 

9:53 На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє працівників поранені. Вони у задовільному стані. Про це повідомили в Укрзалізниці. 

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9:44 На Прикарпатті під ударом був об’єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією. 

«В області працювала ППО. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття», - додали в ОВА. 

9:25 За уточненою інформацією, через ворожу атаку на Запоріжжя поранені двоє людей. 59-річний чоловік у лікарні. 18-річний юнак після огляду лікарів відмовився від госпіталізації. 

9:14 У Дніпрі відомо про одного постраждалого. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. 

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8:34 На Волині постраждала енергетична інфраструктура. Попередньо, обійшлося без потерпілих. Триває ліквідація наслідків. 

8:43 На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

«Попередньо без постраждалих. Є відключення світла. Усі служби виїхали на місця та приступлять до ліквідації наслідків одразу після відбою тривоги», - повідомила перша заступниця керівника ОВА Наталя Заболотна.

Масована атака: що відомо 

Після вибухів в Одесі виникли перебої з електропостачанням. Згодом міська влада повідомила, що наразі у місті не працює весь електротранспорт. 

Про ракетний удар по місту повідомив міський голова Рівного

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ППО працювала також на Львівщині. У Червоноградському (Шептицькому) районі через падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. 

«На місці працюють вогнеборці», - додав очільник області Максим Козицький. 

У Миколаєві через атаку дронів загинуло двоє людей. Постраждало четверо дорослих та двоє дітей. 

«З 04:30 ворог декількома хвилями атакував місто дронами-камікадзе типу «Shahed 131/136». Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури», - написав керівник ОДА Віталій Кім. 

Наслідки удару по Києву 

У Києві внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару загорілась покрівля п'ятиповерхівки у Печерському районі. 

Пошкоджено квартиру на 5 поверсі. Постраждала одна людина. Ще 30 мешканців евакуювали на свіже повітря. 

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Крім того, уламки попадали в Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах.

Удар по енергетиці

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни масовано атакують енергооб’єкти по всій Україні - об’єкти генерації та передачі електроенергії. 

У ДТЕК запровадило екстрені відключення світла на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

«Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», - написав Галущенко. 

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