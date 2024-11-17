10:03 На Полтавщині внаслідок нічної атаки є потерпілі. Одну людину госпіталізували у тяжкому стані.

«До медиків за допомогою звернулось двоє жінок, наразі їхньому життю нічого не загрожує, вони перебувають у лікарні», - повідомили в поліції.

10:59 Кількість постраждалих у Києві зросла до двох.

Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання.

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Зранку росіяни масовано атакували Україну крилатими, балістичними та авіаційними ракетами, а також ударними дронами.

10:13 На Львівщині пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч жителів.

Більше по темі Сили оборони збили 102 ракети та 42 ворожі дрони На Україну летіла балістика, крилаті ракети та керовані авіаційні ракети, а також безпілотники.

Через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків - поранені.

9:53 На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє працівників поранені. Вони у задовільному стані. Про це повідомили в Укрзалізниці.

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9:44 На Прикарпатті під ударом був об’єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією.

«В області працювала ППО. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття», - додали в ОВА.

9:25 За уточненою інформацією, через ворожу атаку на Запоріжжя поранені двоє людей. 59-річний чоловік у лікарні. 18-річний юнак після огляду лікарів відмовився від госпіталізації.

9:14 У Дніпрі відомо про одного постраждалого. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

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8:34 На Волині постраждала енергетична інфраструктура. Попередньо, обійшлося без потерпілих. Триває ліквідація наслідків.

8:43 На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

«Попередньо без постраждалих. Є відключення світла. Усі служби виїхали на місця та приступлять до ліквідації наслідків одразу після відбою тривоги», - повідомила перша заступниця керівника ОВА Наталя Заболотна.

Масована атака: що відомо

Після вибухів в Одесі виникли перебої з електропостачанням. Згодом міська влада повідомила, що наразі у місті не працює весь електротранспорт.

Про ракетний удар по місту повідомив міський голова Рівного.