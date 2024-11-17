Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку.
Бій тривав понад дві години.
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Про це повідомили в ДПСУ.
Прикордонники відбили ворожий штурм: відео
У відомстві розповіли, що російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону.
Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами.
Далі за вогневої підтримки двох БМП окупанти почали атаку з фронту і з лівого флангу.
Українські військові понад дві години вели запеклий бій з ворогом.
«За допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники мінуснули дві БМП рашистів, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон», - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Решта 12 російських штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.
Ситуація на Харківщині: дані Генштабу
За даними Генерального штабу, станом на 16:00 на Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення.
Наші війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці.
Також противник завдав авіаударів у районах Циркунів, Козачої Лопані та Вовчанська, скинувши сім КАБів.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій загарбників поблизу Кучерівки, Загризового, Кругляківки та Колісниківки. Три боєзіткнення ще тривали.