Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку.

Бій тривав понад дві години.

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Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники відбили ворожий штурм: відео

У відомстві розповіли, що російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону.

Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами.

Далі за вогневої підтримки двох БМП окупанти почали атаку з фронту і з лівого флангу.

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Українські військові понад дві години вели запеклий бій з ворогом.

«За допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники мінуснули дві БМП рашистів, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон», - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Решта 12 російських штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.

Ситуація на Харківщині: дані Генштабу

За даними Генерального штабу, станом на 16:00 на Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення.

Наші війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці.

Також противник завдав авіаударів у районах Циркунів, Козачої Лопані та Вовчанська, скинувши сім КАБів.

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На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій загарбників поблизу Кучерівки, Загризового, Кругляківки та Колісниківки. Три боєзіткнення ще тривали.