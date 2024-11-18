Наразі в Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, а в Середземному морі є 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Станом на 7:39 18 листопада ЗСУ ліквідували 1560 солдатів ворожої армії, знищили 15 танків, 38 БМП, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА, 2 одиниці спецтехніки та 107 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.

На Придніпровському напрямку Силам оборони довелося чотири рази відбивати атаки росіян.

На Времівському напрямку Росія 4 рази наступала в районах Трудового та Роздолівки. Три бої досі тривають.

На Курахівському напрямку було 35 бойових зіткнень. Росія намагається отримати позиції в районах Нової Ільїнки, Берестків, Вознесенки, Солнцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки.

На Покровському напрямку росіяни намагаються просуватися в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Крутого Яру, Юрівки, Григорівки та Петрівки.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону ЗСУ біля Торецька та Щербинівки, однак атаки вдалося відбити.

На Краматорському напрямку росіяни наступали біля населеного пункту Біла Гора, але відступили, зазнавши втрат.

Використання систем ATACMS дозволили лише в районі Курська.

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На Лиманському напрямку росіяни 7 разів намагалися просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів і Чернещини, однак спроби ворога виявилися марними.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався витіснити ЗСУ з позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Наразі тривають бої біля Загризового.

На Харківському напрямку відбулися 10 бойових зіткнень, з яких 5 відбили біля Старіци, 4 − поблизу Вовчанська, а 1 атаку зупинили біля Високої Яруги.

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Ворог запустив 130 ракет, завдав 61 авіаудар із використанням 98 керованих авіабомб і застосував понад 700 "Шахедів", а також завдав понад 3,5 тис. артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Байден дозволив Україні бити ATACMS вглиб Росії

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території РФ, пише The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

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За даними видання, ракети можуть використати спершу проти російських і північнокорейських військ для захисту ЗСУ на Курщині в Росії.

Офіційні особи США стверджують, що дозвіл ухвалили у відповідь на рішення країни-агресора залучити війська КНДР у війну.

Журналісти NYT наголосили, що ця зміна політики сигналізує Північній Кореї, що її війська вразливі.

Як зазначається, Байден може дозволити застосування цих ракет і в інших місцях Росії.

За даними Reuters, Україна вже незабаром здійснить перші далекобійні атаки.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що "ударів завдають не словами".

"Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", − наголосив український президент у своєму зверненні.