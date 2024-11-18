За 17 листопада зафіксовано 134 бойові зіткнення, повідомляє Генштабу ЗСУ.
Росія атакує Курахівський та Покровський напрямки: 134 бої за добу
Ворог запустив 130 ракет, завдав 61 авіаудар із використанням 98 керованих авіабомб і застосував понад 700 "Шахедів", а також завдав понад 3,5 тис. артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.
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На Харківському напрямку відбулися 10 бойових зіткнень, з яких 5 відбили біля Старіци, 4 − поблизу Вовчанська, а 1 атаку зупинили біля Високої Яруги.
На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався витіснити ЗСУ з позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Наразі тривають бої біля Загризового.
На Лиманському напрямку росіяни 7 разів намагалися просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів і Чернещини, однак спроби ворога виявилися марними.
На Сіверському напрямку ЗСУ відбили атаку біля Верхньокам’янського.
США дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів углиб РФ
На Краматорському напрямку росіяни наступали біля населеного пункту Біла Гора, але відступили, зазнавши втрат.
На Торецькому напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону ЗСУ біля Торецька та Щербинівки, однак атаки вдалося відбити.
На Покровському напрямку росіяни намагаються просуватися в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Крутого Яру, Юрівки, Григорівки та Петрівки.
Сили оборони відбили 23 атаки, наразі 5 тривають боїв.
Втрати ворога: 251 росіянин, 2 танки, 10 одиниць мототехніки.
На Курахівському напрямку було 35 бойових зіткнень. Росія намагається отримати позиції в районах Нової Ільїнки, Берестків, Вознесенки, Солнцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки.
ЗСУ вдалося відбити 20 атак.
Втрати росіян: 128 осіб, 2 танки, 1 БМП, 2 одиниці автотехніки, 2 мотоцикли, 1 міномет.
На Времівському напрямку Росія 4 рази наступала в районах Трудового та Роздолівки. Три бої досі тривають.
На Оріхівському напрямку протягом дня ЗСУ відбили одну атаку поблизу Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку Силам оборони довелося чотири рази відбивати атаки росіян.
Станом на 7:39 18 листопада ЗСУ ліквідували 1560 солдатів ворожої армії, знищили 15 танків, 38 БМП, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА, 2 одиниці спецтехніки та 107 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.
Наразі в Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, а в Середземному морі є 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Байден дозволив Україні бити ATACMS вглиб Росії
17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території РФ, пише The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.
За даними видання, ракети можуть використати спершу проти російських і північнокорейських військ для захисту ЗСУ на Курщині в Росії.
Офіційні особи США стверджують, що дозвіл ухвалили у відповідь на рішення країни-агресора залучити війська КНДР у війну.
Журналісти NYT наголосили, що ця зміна політики сигналізує Північній Кореї, що її війська вразливі.
Як зазначається, Байден може дозволити застосування цих ракет і в інших місцях Росії.
За даними Reuters, Україна вже незабаром здійснить перші далекобійні атаки.
Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що "ударів завдають не словами".
"Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", − наголосив український президент у своєму зверненні.
Росія вдарила по житловій багатоповерхівці в Сумах: є загиблі та поранені
Ввечері 17 листопада ворог вдарив по багатоповерховому житловому будинку.
За даними в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, кількість загиблих внаслідок російського удару становить уже 11 людей, а поранених − 68.
Раніше місцева ОВА повідомила, що ворог завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі Сум.
Станом на 23:27 17 листопада ДСНС повідомила про 10 загиблих і 51 пораненого внаслідок обстрілу. Постраждали п’ятеро дітей.
Пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищено чотири автомобілі, евакуйовані 400 осіб.
Сумська прокуратура зазначила, що серед загиблих є двоє дітей: 9-річний хлопчик і 14-річна дівчина.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по житловій багатоповерхівці:
"На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким".
Окрім цього, в Миколаєві після атаки російських безпілотників 17 листопада у лікарні перебувають шестеро людей, серед них одна дитина.
"Щодо стану постраждалих внаслідок Шахедної атаки, здійсненої ворогом 17 листопада по місту. Наразі шестеро людей знаходяться в лікарні, серед них одна дитина. Стан всіх постраждалих стабільний, без погіршень", − зазначила Миколаївська обласна державна адміністрація.
У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російських дронів пошкоджені інфраструктура та приватний будинок.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, загиблих і постраждалих немає.