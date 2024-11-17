Погляди російського президента Володимира Путіна на війну в Україні не змінилися.

Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, ​​який 15 листопада поговорив телефоном з очільником Кремля.

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Шольц відреагував на критику дзвінка Путіну

Німецький політик вважає, що ця розмова була необхідна, аби розвіяти будь-які ілюзії Путіна нібито Захід збирається відмовитися від підтримки України.

«Розмова була дуже детальною, але також дала нам зрозуміти, що погляди російського президента на цю війну не дуже змінилися», - сказав Шольц.

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Канцлер вважає, що завершення війни в Україні залежить від імперіалістичних намірів Кремля.

«Це також важливо для тих, хто вважає, що війну дуже легко закінчити. Вона може завершитися, лише якщо російський президент захоче відмовитися від своєї імперіалістичної програми», - прокоментував Шольц свій дзвінок Путіну.

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Трюдо підтримав дзвінок Шольца

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення Олафа Шольца провести розмову з Володимиром Путіним.

На думку Трюдо, припинення війни вимагатиме певної взаємодії з російським президентом.

«Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні», - сказав канадський прем’єр.

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Зеленський розкритикував розмову Шольца з Путіним

Український президент розкритикував дзвінок Шольца Путіну та назвав цю розмову «скринькою Пандори».

Володимир Зеленський попередив, що ця телефонна розмова допомагає Путіну досягти його ключових цілей - зменшити ізоляцію у світі та розпочати переговори на бажаних для Росії умовах, «які ні до чого не приведуть».

Аналітики американського Інституту вивчення війни також звернули увагу на дзвінок Шольца Путіну. Вони зазначають, що під час бесіди російський диктатор повторив кілька інформаційних тез Кремля, аби вплинути на німецький уряд та інші західні держави. Росія хоче, щоб партнери Києва припинили допомагати Україні й натомість схилили її до переговорів.

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Крім того, на думку фахівців, Москва використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на європейські країни.