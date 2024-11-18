Влада Нью-Делі вжила рішучих заходів у відповідь на критичний рівень забруднення повітря, який досяг найвищої позначки цього сезону, повідомило AP.

Рекордний рівень забруднення повітря в Індії - що відомо

Столиція Індії - мегаполіс з населенням близько 33 мільйонів, опинився в полоні густого смогу.

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Мешканці скаржаться на погіршення самопочуття, головний біль, кашель, називаючи ситуацію "газовою камерою".

Видимість в місті значно знизилася, що призвело до затримок авіарейсів.

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За даними головного агентства з охорони навколишнього середовища Індії, рівень забруднення повітря досяг "небезпечної" позначки.

Концентрація дрібних твердих частинок PM2.5, які є особливо шкідливими для здоров'я, у деяких районах перевищує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я у 50 разів.

Школи перейшли на дистанційне навчання, будівельні роботи призупинено, а в'їзд деяких транспортних засобів до міста заборонено.

Мешканців закликають не виходити з дому без потреби.

Прогнозується, що проблема забруднення повітря зберігатиметься протягом тижня.

Експерти пов'язують погіршення якості повітря зі спалюванням стерні на полях у сусідньому штаті Уттар-Прадеш та несприятливими погодними умовами.

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Північні регіони Індії регулярно стикаються з високим рівнем забруднення повітря, особливо взимку.

Основними причинами є спалювання сільськогосподарських відходів, промислові викиди та автомобільний транспорт.