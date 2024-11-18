Різдвяний піст у християн Східного обряду ще називають Пилипівським постом, або Пилипівкою, тому що він починається наступного дня після свята апостола Пилипа — 14 листопада. У 2024 році він починається раніше, адже Різдво віряни в Україні святкуватимуть 25 грудня.

Якого числа починається Різдвяний піст 2024 року?

Різдвяний піст починається за 40 днів до Різдва, і від цього дня не можна їсти скоромну їжу. Через зміну дати святкування Різдва й зсув усіх фіксованих церковних свят піст розпочався 15 листопада 2024 року. Духовне очищення перед цим світлим святом народження Спасителя триває 40 днів, щоб зустріти великий день із чистим серцем.

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Пилипівський піст є найтривалішим і має низку серйозних заборон і обмежень. Під час нього віряни мають молитися, ходити до церкви, каятися та утримуватися від розваг. Обмеження до великого свята Різдва стосуються не лише меню, а й стилю життя. Відмова від смачної різноманітної їжі за християнськими традиціями не лише загартовує, а й допомагає зосередити думки та привести до ладу свій духовний стан.

Традиція аскези у вигляді обмеження раціону перед Різдвом з'явилася ще у V столітті. Спочатку такий піст тривав 7 днів і мав на меті очистити тіло й душу перед одним із найважливіших свят в церковному календарі. Пізніше, у 1166 році, патріарх Константинопольський Лука збільшив тривалість Різдвяного посту до 40 днів. Різдвяний піст також має назву "Мала чотиридесятниця", оскільки "Велика чотиридесятниця" – це Великий піст перед Великоднем. Це пов'язано з надзвичайною важливістю свят Різдва та Великодня у житті християн.

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Які є обмеження в їжі під час Різдвяного посту?

Різдвяний піст має три основні етапи поступової відмови від м'яса, яєць, молочних продуктів і термічно обробленої їжі. Водночас він доволі гармонійно розписаний по днях тижня, щоб людина до кінця посту не відчувала виснаження та мала доволі збалансований раціон. Зрозуміло, що, як і в будь-який піст, не можна вживати алкоголь, солодощі, шкідливий фаст-фуд і всяку незбалансовану їжу. Можна їсти фрукти та овочі, гриби, каші, мед, горіхи та бобові. Слід зосередитися на сезонних місцевих продуктах, щоб дати своєму шлунку розвантажитися та свідомо дотримуватися аскези для душі й тіла.

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Важливим етапом цього посту є сухоїдіння. Це відмова від термічно обробленої їжі. У такі дні основну частину раціону можуть складати сирі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, зелень, оливки. При цьому сухоїдіння є обов'язковим лише для монахів, звичайні віряни можуть дотримуватися його за власним бажанням.

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Різдвяний піст триває з 15 листопада по 24 грудня включно. Ось три його основні етапи:

Перший етап — з 15 листопада по 6 грудня. У середу та п'ятницю — сухоїдіння, у понеділок можна їсти гарячу їжу, не заправлену олією. В інші дні дозволяються страви з олією, а також вино і риба.

Другий етап — з 7 по 18 грудня. У понеділок, середу і п'ятницю — сухоїдіння. У вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа з олією, а у вихідні ще й риба і вино.

Третій етап — з 19 по 24 грудня. Це найсуворіший період посту. У вівторок і на вихідних можна їсти страви з олією, у четвер — без олії. Понеділок, середа і п'ятниця — сухоїдіння.

Кому можна не поститися під час Пилипівського посту

Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада і триватиме до 24 грудня, не є обов'язковим для вірян, що мають складні життєві умови. Так, люди, які перебувають на прифронтових територіях, хай то цивільні чи військові, часто не можуть дозволити собі поститися. Їхній раціон може бути обмеженим, або вони повинні мати багато фізичних сил для важкої праці. Це нормально — не дотримуватися жорсткого посту. Церква також звільняє від необхідності поститися людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком. Не рекомендується суворий піст для дітей до 14 років, адже їхній організм розвивається, й нестача якихось елементів може їм серйозно зашкодити.

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Кожна людина сама повинна вирішувати, поститися чи ні. Усе залежить від ситуації, в якій наразі перебуває людина, її фізичного та ментального стану. Поститися не завадить нікому, але правила посту для різних людей повинні бути різними. Найкраще — почати відмовлятися від шкідливої їжі: продуктів швидкого приготування, солодких напоїв, солодощів, усяких трансжирів. Щоб не переїдати, можна також під час посту почати відмовлятися від якогось одного продукту. Бажано, аби це було те, що найбільше до вподоби, як-от солодощі чи ранкова кава.