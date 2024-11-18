Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані, яке було закрите у жовтні через агресію Росії проти України, повідомило InPoland.

Польща планує передати Україні будівлю російського посольства

Колишні приміщення консульства можуть бути використані для розміщення українського дипломатичного представництва.

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Це рішення підкреслює підтримку України з боку Польщі та може покращити доступ до консульських послуг для українців, які проживають у цьому регіоні.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що російські дипломати повинні незабаром звільнити будівлю.

Рішення Польщі закрити російське консульство в Познані та потенційно передати будівлю Україні відображає зростаючу ізоляцію Росії на міжнародній арені внаслідок її агресії проти України.

Цей крок демонструє солідарність Європи з Україною та підтримку її дипломатичних зусиль.

Більше по темі Перші добровольці Українського легіону склали військову присягу Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки.

Остаточне рішення щодо передачі будівлі Україні ще не ухвалене.

Польща закрила консульство РФ - подробиці

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Причина - Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

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Консульство в Познані відкрили в 1946 році за угодою між радянським посольством і МЗС Польської Народної Республіки.

У 1971 році відомство перекваліфікували у генеральне консульство.

Загалом у Польщі є три генеральні консульства Росії: у Познані, Кракові і Гданську.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський повідомив, що країну мають залишити восьмеро росіян.