Вдень російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Пошкоджені житлові будинки, парковка, університет, адміністративна будівля. Відомо про 10 загиблих та 47 поранених.

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Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Президент України Володимир Зеленський, міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Атака на Одесу 18 листопада - що відомо

Кіпер повідомив, що завтра, 19 листопада, в Одесі та області оголошено день жалоби.

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Кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до 47 осіб.

У коментарі місцевим ЗМІ начальник Одеської ОВА розповів, що двоє постраждалих внаслідок російського удару мають травматичні ампутації кінцівок. Вони перебувають у важкому стані.

У ДСНС повідомили, що в Одесі врятовано 2 людини. В результаті удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі.

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Внаслідок російської атаки загинуло 10 людей, серед них семеро поліцейських, медик та цивільні. Серед поранених четверо дітей віком 7, 10 та двоє 11 років.

"Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані", - повідомив Кіпер.

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У Повітряних Силах України повідомили, що о 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - написали у ПС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.

"Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна.

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І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу", - заявив Зеленський.

"Росія мусить понести покарання за кожне забране життя", - прокоментував атаку на Одесу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.