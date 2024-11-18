У середу українська студія GSC випустить довгоочікуване продовження свого хіта S.T.A.L.K.E.R., доопрацьоване під час російського вторгнення, яке змусило багатьох її співробітників покинути країну.

Пост-апокаліптичний шутер від першої особи розгортається у вигаданій версії зони відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції, яка зазнала смертельної аварії у 1986 році.

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Вихід сиквела під назвою "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" був вперше анонсований у 2010 році і відкладався кілька разів.

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Реліз 20 листопада знаменує собою кінець довгої, хаотичної подорожі для співробітників GSC Game World, деякі з яких пішли до армії, а інші переїхали до Праги, коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року.

У цій грі заражена зона сповнена небезпеки, де лютують монстри та ворогуючі між собою групи людей.

«Війна вплинула на наше життя... (але) не на творчий процес», – сказав генеральний директор Євген Григорович в інтерв'ю AFP у столиці Чехії.

Співробітники спілкуються онлайн, і щотижня близько 500 співробітників беруть участь у великій зустрічі.

«Більшість залишилися в Україні, але ми не відчуваємо, що наша команда розколота», – додав Григорович.

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Празький офіс має три поверхи та кіностудію, прикрашену українськими прапорами, а також павутинням, що залишилося з Хелловіну.

38-річний Григорович, який народився за кілька днів до Чорнобильської катастрофи, у віці у 14 років прийшов на студію, засновану його братом.

Себе він називає «непоганим програмістом, технічним художником і дизайнером відеоігор».

«Я інтроверт, і мені не подобалося витрачати енергію на те, щоб казати іншим, що робити. Тому я навчився робити все сам», – каже він.

Але його досвід не зміг підготувати його до поспішного від'їзду з України, описаного в документальному фільмі «Військова гра: Створення S.T.A.L.K.E.R. 2», що вийшов у жовтні.

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«Вторгнення вплинуло на нас»

Напередодні вторгнення більшість співробітників GSC виїхали автобусами на Західну Україну, а звідти – через Будапешт до Праги.

«Вторгнення вплинуло на нас і на гру, тому що ми стали трохи іншими людьми», – сказав Григорович, який виїхав разом із дружиною – музиканткою, яка стала менеджером GSC, маленьким сином та іншими членами сім'ї.

Відтоді компанія GSC, яка також випустила серію «Козаки», розірвала зв'язки з російськими гравцями, вилучивши російську озвучку та змінивши текстові написи на українські.

За словами Григоровича, компанія постійно зазнає атак російських хакерів, і це «дратує, але з цим можна вправлятися».

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«Ми повинні були побудувати набагато кращу систему безпеки, – сказав він. – Але це все одно потрібно було зробити».

Відразу після початку війни компанія GSC зібрала для однієї з українських організацій понад 800 000 доларів на благодійних продажах.

Празькі співробітники компанії надсилають гроші друзям, родичам і військовим в Україні, а співробітники, які пішли служити в армію, продовжують отримувати зарплатню.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде для ПК та Xbox.

«Покинуте місце з трагедією»

Герої гри «Сталкер» – люди, що незаконно проникли в зону відчуження, яку Григорович називає “одним із найкрасивіших місць на Землі”, “покинутим місцем з великою трагедією”, де природа бере гору над похмурою архітектурою радянських часів.

«Ви можете побачити дерево, що росте на даху п'ятиповерхового будинку... це так страшно і дивно. Дуже унікальний досвід», – каже він.

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Український персонаж гри більш споглядальний і розчарований, ніж в інших іграх-шутерах, створених у США, Японії чи інших країнах Європи.

«У нас інша культура, мова, мислення, – сказав Григорович. – Тому ця гра культурно відрізняється і грається по-іншому».

GSC, яка продала понад 15 мільйонів копій ігор серії S.T.A.L.K.E.R., представила S.T.A.L.K.E.R. 2 на виставці Gamescom у Німеччині минулого року.

«Гравці, які змогли пограти в гру, кажуть, що відчувають ці старі вібрації та атмосферу S.T.A.L.K.E.R., але це щось абсолютно нове», – сказав Григорович.

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Завдяки відгукам GSC виправила помилки, але Григорович сказав, що напередодні релізу в нього все ще були побоювання: «Я хочу пишатися тим, що ми всі зробили».

S.T.A.L.K.E.R. 1 породила численну фан-спільноту, яка читає або збирається прочитати романи про Сталкера, щоб відтворити гру зі страйкбольною зброєю.

«Ти просто створюєш мистецтво, і може статися так, що воно стає популярним. Так що нам, мабуть, пощастило», – каже Григорович.