Служба безпеки України ліквідувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Дніпропетровщини.

Депутат організував банду: СБУ розкрила схему вимагань у Дніпрі

В обласному центрі затримали лідера групи – депутата однієї з місцевих рад області.

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Бандити вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.

Вони вимагали 2,5 млн доларів США з місцевого підприємця, який на початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ.

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Зловмисники на трьох автомобілях зупинили авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли той прямував до місця базування свого підрозділу.

Потім вони вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били й погрожували фізичною розправою. Після цього рекетири увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні та після знущань відпустили, щоб він знайшов та надав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на бізнес.

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Згідно з повідомленням, російські реактивні системи залпового вогню разом з екіпажами були знищені ударними безпілотниками, якими керував елітний підрозділ СБУ «Альфа».

Яке покарання загрожує рекетирам на Дніпропетровщині

Затриманому лідеру банди повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві викрили банду рекетирів, яку очолював громадянин РФ

У вересні Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.

У столиці затримали чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за низку злочинів.

Після виходу на волю фігуранти об’єдналися в злочинну групу та продовжили кримінальну діяльність. Вони відстежували успішних підприємців та фрилансерів, після чого під вигаданими приводами вимагали в них гроші.

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