Служба безпеки України ліквідувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Дніпропетровщини.
Депутат організував банду: СБУ розкрила схему вимагань у Дніпрі
В обласному центрі затримали лідера групи – депутата однієї з місцевих рад області.
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Бандити вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.
Вони вимагали 2,5 млн доларів США з місцевого підприємця, який на початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ.
Зловмисники на трьох автомобілях зупинили авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли той прямував до місця базування свого підрозділу.
Потім вони вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били й погрожували фізичною розправою. Після цього рекетири увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні та після знущань відпустили, щоб він знайшов та надав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на бізнес.
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Яке покарання загрожує рекетирам на Дніпропетровщині
Затриманому лідеру банди повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства);
- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Києві викрили банду рекетирів, яку очолював громадянин РФ
У вересні Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.
У столиці затримали чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за низку злочинів.
Після виходу на волю фігуранти об’єдналися в злочинну групу та продовжили кримінальну діяльність. Вони відстежували успішних підприємців та фрилансерів, після чого під вигаданими приводами вимагали в них гроші.