Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про необхідность перегляду підходу до допомоги Україні та закликав європейських партнерів до рішучих дій.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Литви.

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ЄС пропонують зміни підхід до допомоги Україні - що відомо

Він зазначив, що ситуація вимагає від Європейського Союзу не тільки фінансової та військової підтримки України, а й політичної консолідації.

"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією. Тисячоденна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії неескалації", - заявив Ландсбергіс.

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Україна та Литва підписали меморандуми про співпрацю у сфері оборони

4 листопада представники України та Литви підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

Більше по темі У Варшаві відбулося засідання спецпредставників з відновлення України На ньому розглянули пріоритетні завдання щодо відбудови та економічного зростання.

11 вересня під час Форуму оборонної промисловості в Києві між Україною та Литвою був підписаний меморандум про співпрацю у сфері оборони.

9 вересня під час засідання у форматі Рамштайн Литва повідомила, що надішле 10 млн євро для закупівлі ракет-дронів "Паляниця".

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25 серпня Президент Володимир Зеленський опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".

Кандидат у канцлери Німеччини хоче надати Україні ракети Taurus

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.

У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.