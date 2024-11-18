117,63 млрд гривень прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн, повідомив Опендатабот.

Прибуток українських банків зріс на 7% попри війну

63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. ПриватБанку отримав 48,35 млрд гривень, тобто 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток цього банку збільшився на 11%.

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У вересні ще один український банк став державним − Мотор банк.

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Два із семи державних банків є збитковими.

Інфографіка: Опендатабот

Які банки з іноземним капіталом заробили найбільше

Інфографіка: Опендатабот

На банки з іноземним капіталом припало 23% від загального прибутку, тобто понад 27,3 млрд гривень.

Один із 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн гривень − Правекс банк.

Лідером у групі є Райффайзен із 6,15 млрд гривень прибутку.

16,25 млрд гривень прибутку отримали приватні банки.

За рік їх прибуток збільшився на 22%, а третина заробітків припала на ПУМБ − 5,18 млрд гривень. За рік прибуток банку скоротився на 9%.

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Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ банка − у 13 разів, до 603,59 млн гривень.