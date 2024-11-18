Міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про запровадження проти Ірану додаткових санкцій у відповідь на військову підтримку війни Росії проти України.
Про це йдеться на сайті Європейської ради.
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Які санкції ЄС запровадив проти Ірану
Також обмежувальні заходи запровадили через озброєні Іраном групи та організації на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.
Нові санкції забороняють експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.
ЄС також запроваджує заборону на транзакції, яка забороняє будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб.
Цей захід включає доступ до об'єктів портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.
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Крім того, Рада ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб у зв'язку з передачею Іраном ракет і безпілотників Росії на підтримку її агресивної війни проти України.
Минулі санкції проти Ірану стосувалися семи фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з поставками Іраном ракет і дронів для Росії.
Іран заперечив постачання балістичних ракет Росії
13 жовтня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання Росії балістичних ракет для використання проти України.
Він зазначив, що ірансько-російська співпраця "не нова та має свою історію задовго до початку української кризи".
25 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.