Міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про запровадження проти Ірану додаткових санкцій у відповідь на військову підтримку війни Росії проти України.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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Які санкції ЄС запровадив проти Ірану

Також обмежувальні заходи запровадили через озброєні Іраном групи та організації на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Нові санкції забороняють експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.

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ЄС також запроваджує заборону на транзакції, яка забороняє будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб.

Цей захід включає доступ до об'єктів портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.

Більше по темі МЗС Литви закликало ЄС до нової стратегії для перемоги України Для впровадження рекомендується стратегія, яка заснована на силі та здатності до мобілізації.

Крім того, Рада ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб у зв'язку з передачею Іраном ракет і безпілотників Росії на підтримку її агресивної війни проти України.

Минулі санкції проти Ірану стосувалися семи фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з поставками Іраном ракет і дронів для Росії.

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Іран заперечив постачання балістичних ракет Росії

13 жовтня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання Росії балістичних ракет для використання проти України.

Він зазначив, що ірансько-російська співпраця "не нова та має свою історію задовго до початку української кризи".

25 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.