Філіппіни і США підписали угоду про обмін даними військової розвідки для поглиблення оборонних зв'язків між двома країнами, які стикаються зі спільними викликами безпеці.

Про це повідомляє Reuters.

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Військова співпраця США та Філіппін - подробиці

Міністр оборони США Ллойд Остін підписав угоду зі своїм філіппінським колегою Джільберто Теодоро у військовій штаб-квартирі в Манілі.

Вони також заклали основу для створення координаційного центру, який сприятиме співпраці між їхніми збройними силами.

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Пакт, який отримав назву Загальна угода про безпеку військової інформації або GSOMIA, дозволяє обом країнам безпечно обмінюватися секретною військовою інформацією.

«Це не лише дозволить Філіппінам отримати доступ до більш потужних засобів і дорогого обладнання зі Сполучених Штатів, але й відкриє можливості для укладання подібних угод з країнами-однодумцями», - сказав речник міністерства оборони Філіппін Арсеніо Андолонг.

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Взаємодія у сфері безпеки між США і Філіппінами поглибилася за президентства Джо Байдена і його філіппінського колеги Фердинанда Маркоса-молодшого.

Обидва лідери прагнуть протидіяти тому, що вони вважають агресивною політикою Китаю в Південно-Китайському морі і поблизу Тайваню.

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Міністерство закордонних справ Китаю повідомляло, що будь-яка військова угода або співпраця в галузі безпеки «не повинна бути спрямована проти інтересів третьої сторони або завдавати їм шкоди, а також не повинна підривати регіональний мир або загострювати напруженість в регіоні».

Військові навчання США та Філіппін - що відомо

15 жовтня США і Філіппіни розпочали спільні щорічні навчання Kamandag (інша назва Venom), які спрямовані на захист північного узбережжя головного філіппінського острова Лусон.

Американсько-філіппінські навчання відбулися на тлі ескалації конфлікту між Китаєм і Філіппінами за рифи і акваторію Південно-Китайського моря, на яку претендує Пекін.