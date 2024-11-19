Вже давно в Україні точаться суперечки про те, коли ж саме відзначати день чоловіків. Хтось досі згадує радянське 23 лютого, а хтось намагається зробити "день сильної статі" з Дня захисника України, який не є суто чоловічим святом. Однак існує окреме свято — Міжнародний день чоловіків, яке щороку відзначається 19 листопада.

Історія виникнення Міжнародного дня чоловіків

Вперше Міжнародний день чоловіків запропонував відзначати професор Томас Остер з Університету Міссурі 7 лютого 1992 року, як способу віддячити чоловікам за внесок, який вони роблять у суспільство. У 1999 році він був відроджений доктором Джеромом Тілуксінгхом з Університету Вест-Індії. Він обрав дату 19 листопада — день народження свого батька, який був для нього прикладом для наслідування. Сам Джером так сказав про своє бажання запровадити це свято: "Я зрозумів, що ніякий день не є чоловічим… Деякі скажуть, що є День батька, але як щодо хлопчиків, підлітків і чоловіків, які не є батьками?"

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ідея святкування Міжнародного чоловічого дня отримала підтримку з боку понад 50 країн в усьому світі, які поступово впровадили це свято. ООН та ЮНЕСКО також підтримали ідею впровадження такого дня, визнавши його важливим для привернення уваги до гендерної рівності та специфічних проблем чоловіків, про які часто заведено мовчати. Міжнародний день чоловіків — важливий час для нагадування про проблеми чи досвід чоловіків з усього світу.

Advertisement

Багато людей дивуються, чому чоловікам потрібен особливий день, коли кожний день і так можна вважати чоловічим, адже світ переважно належить чоловікам. Однак чоловіки так само потребують уваги та підтримки, як і інші, більш дискриміновані групи суспільства.

Значення Міжнародного чоловічого дня в Україні

Advertisement

Маскульт пропагує і нав'язує образ "ідеального" чоловіка, який є дуже нереальним і занадто досконалим. Такому образу просто неможливо відповідати, адже потрібно одночасно й заробляти багато грошей, і вміти вирішити всі проблеми, і проводити весь час із родиною. Часто цей образ є просто набором кліше, але ніхто не пояснює, як середньостатистичному чоловікові треба все це проявляти у собі. Фемінізм теж диктує свої правила, за якими чоловік має бути ненав'язливим, але водночас турботливим, знайти той єдиний баланс піклування та прояву сили, що буде задовольняти суспільство.

Чоловікові часто не личить проявляти емоції, але його засуджують за нечутливість, він обов'язково має виглядати привабливо, хоча від нього вимагають залишатися маскулінним. Від таких вимог дуже просто втратити відчуття реальності та визнати себе недосконалим і навіть "не справжнім чоловіком". Тож чоловіки теж потребують підтримки та уваги до своїх потреб — це допоможе їм збалансувати всі сфери життя.

Advertisement

Міжнародний чоловічий день піднімає такі важкі теми, як психічне здоров'я чоловіків та поширеність серед них самогубств. Він висвітлює проблеми, з якими стикаються найбільш маргіналізовані у суспільстві чоловіки та хлопці (наприклад, безпритульні), розповідає про те, що не так із зображенням чоловіків, хлопців і батьків у медіа, веде невпинну боротьбу за покращення гендерних стосунків між жінками та чоловіками. Саме Міжнародний день чоловіків 19 листопада допомагає звернути увагу суспільства на проблеми дискримінації чоловіків в області охорони здоров'я, сімейного права, освіти. Він має на меті показати позитивний вплив чоловіків і їхні досягнення.

Advertisement

Звісно, ніхто не стверджує, що чоловіки є найбільш дискримінованою частиною суспільства. Проте в них є свої проблеми та больові точки, є слабкі місця в соціальній сфері, на які слід частіше звертати увагу. Як вже не раз стверджували навіть самі феміністки: боротьба за краще життя для всіх повинна враховувати права та потреби обох статей. Фемінізм насправді допомагає й чоловікам, хоча часто вони вперто не хочуть цього визнавати, адже гендерні стереотипи шкодять усім. Саме фемінізм прагне позбутися стереотипів та дозволити як жінкам, так і чоловікам жити тим життям, яким би вони хотіли. Саме задоволеність життям веде до зменшення кількості депресій, емоційного вигорання та інших клінічних станів.

Advertisement

Сьогодні цей день визнається вже у понад 80 країнах світу, і його мета — сприяти створенню гармонійного суспільства, де кожна людина, незалежно від статі, має можливості для розвитку, підтримки та успіху.