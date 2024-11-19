У тисячний день повномасштабної війни проти України Президент України Володимир Зеленський назвав десять пунктів Плану внутрішньої стійкості України під час виступу у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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План стійкості: головні пункти — що розповів Зеленський

План стійкості України буде складатися з 10 пунктів:

Єдність — виборів під час війни не буде

Фронт — зміняться підходів до управління в армії, мобілізаційний вік знижувати не будуть, запровадять посаду Військового омбудсмена

Зброя — дрони компенсують відсутність артилерію в армії. У 2025 році Україна виробить як мінімум 30 тис далекобійних дронів, буде створена Технологічна ставка

Гроші — буде додаток до Плану стійкості

Енергетика — буде закритий додаток до Плану стійкості, створять паспорти стійкості регіонів до кінця року, у пріоритеті атомна генерація

Безпека — модернізація стандартів укриттів, рамки металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі, укріплення держкордону

Громади — податкові умови для прифронтових територій

Людський капітал — створення Міністерства обʼєднання України, Національного стандарту безбарʼєрності, інституту множинного громадянства, перезапуск дипломатичної служби

Культурний суверенітет — ініціюють «культурний Рамштайн», сприятимуть створенню кафедри україністики в іноземних університетах

Політика героїв — залучення ветеранів на держслужбу, створення реабілітаційних відділень, додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном, запровадження фахівців з супроводу ветеранів, створення ветеранських просторів, квартири для ветеранів.

Весь план з додатками буде представлений лише у грудні.

«Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо використати нашу державу у своїх передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде», - наголосив Зеленський.

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План стійкості України - що відомо

24 жовтня Президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Плану внутрішнього посилення України.

План стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

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Внутрішня частина Плану посилення охоплює:

позиції на фронті й у тилу

питання справедливості

економіку

робочі місця

розвиток критично необхідних галузей

захист від російської дезінформації

соціальний захист людей.

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Головне з виступу Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді у тисячний день повномасштабної війни проти України:

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«Зброя в Плані стійкості. Для цього в Україні впроваджується формат Технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї»

«Реалізація воєнних пунктів Плану перемоги та відповідних пунктів Плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування навіть без ядерної зброї. Ми можемо знайти інструменти стримування. Наша зброя завжди буде нам першим гарантом»

«Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо використати нашу державу у своїх передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде»

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«Ми маємо відкрити наш оборонно-промисловий комплекс для повноцінної співпраці з партнерами. Якщо разом з Британією чи Америкою ми здатні виробити тисячі одиниць на рік, значить, потрібен цей партнер. Навіть у державній частині ОПК»

«Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Потрібно вміти ставити спільний інтерес вище, ніж будь які особисті бажання»

«Ми досягли найвищого рівня близькості з ЄС та НАТО за увесь час незалежності. Вже сформовано необхідну архітектуру для перемовного процесу з ЄС..Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру... Другий та всі інші кластери - без зволікань»