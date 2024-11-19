Україна, ймовірно, отримала від США менше 50 армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS) американського виробництва, а скільки їх у неї залишилося – це питання з нюансами.

Ні Київ, ні Вашингтон ніколи офіційну не повідомляли про кількість переданих ракет. Крім того, на сьогодні відомо лише про дві поставки: одну наприкінці 2023 року, коли Україна отримала ракети старої версії (з дальністю до 160 км) і одну таємну поставку – в березні цього року – ракет більшої дальності (до 300 км).

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Також незрозуміло, скільки з них Україна вже використала.

Таким чином, список цілей у Росії, по яких Київ може завдати ударів після останнього надання дозволу президентом США Джо Байденом у неділю, може бути вкрай обмеженим без нових поставок з огляду на те, що для глибоких ударів по території Росії Київ може використовувати лише версії більшої дальності.

Скільки ATACMS отримала Україна

Україна, ймовірно, отримала менше десятка старих ракет у рамках першого траншу в 2023 році плюс «значну» (за словами американських чиновників) кількість ракет більшої дальності в рамках пакету допомоги на суму 300 мільйонів доларів, вперше оголошеного в лютому, як повідомляє AP News.

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Вважається, що на той час пакет включав зенітні ракети Stinger, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS американського виробництва, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.

Згідно з тогочасними повідомленнями, до пакету також входили 84 протитанкові системи, боєприпаси для стрілецької зброї і запасні частини до техніки та допоміжне обладнання.

Враховуючи, що одна ракета ATACMS коштує понад 1 млн доларів (згідно з контрактом, укладеним між урядом США і компанією-виробником Lockheed Martin), Kyiv Post припускає, що в пакеті на 300 млн доларів Україна отримала не більше кількох десятків таких ракет, якщо не менше.

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Скільки ATACMS Київ вже використав

На основі зафіксованих ударів можна підрахувати приблизну кількість ракет, які Україна вже використала після отримання версії більшої дальності в березні.

Слід зазначити, що використання ATACMS у деяких атаках залишається непідтвердженим, а деякі з них, імовірно, були ракетами старішої версії, поставленими в 2023 році. Україна також зазвичай запускає ATACMS із відстані щонайменше 20 кілометрів від лінії фронту, щоб убезпечитись від російських атак.

Єдиним відомим натепер ударом з використанням ATACMS більшої дальності є удар по аеродрому Джанкой в окупованому Криму 17 квітня – технічно цей аеродром знаходиться в межах досяжності старіших ATACMS, але, враховуючи вищезгадану безпечну відстань, можна припустити, що була використана версія більшої дальності.

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Оскільки для досягнення максимального ефекту Україна використовує кілька ракет, цілком імовірно, що в неї залишилася дуже обмежена кількість далекобійних ракет, якщо їх було менше кількох десятків.