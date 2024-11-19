За 1000 днів повномасштабного вторгнення 329 медіа припинили роботу, повідомив Інститут масової інформації.

Російська агресія знищила майже третину українських медіа

Лідерами за кількістю закритих медіа є сім областей України:

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у Запорізькій області закрилися 50 медіа,

у Донецькій − 35,

Херсонській − 34,

Миколаївській − 30,

Харківській − 29,

Луганській − 26,

Одеській − 24.

Війна спричинила закриття медіа у всіх областях, крім Львівської та Івано-Франківської областей.

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Основною причиною закриття ЗМІ стало тимчасове захоплення територій. Саме з цієї причини закрилися 117 медіа.

Через фінансові труднощі, спричинені війною, припинили роботу 96 медіа. На Одещині 83% медіа закрилися через нестачу фінансів.

На третьому місці серед причин закриття - інтенсивні бойові дії, що унеможливили роботу журналістів, через що закрилися 82 медіа.

Найбільших втрат зазнало телебачення. З початку вторгнення закрилися 105 телеканалів, що становить 32% всіх медіа, які припинили діяльність. Зникли також 95 газет, 77 радіостанцій, 52 сайти новин.

За даними ІМІ, три регіони стали лідерами, де медіа вдалося відновити роботу.

У Херсонській області відновили роботу 14 медіа, у Харківській - 12, а в Миколаївській - 7.

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Як зазначив Інститут масової інформації, від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 664 злочини проти журналістів та медіа в Україні.

Телемарафон триватиме до кінця воєнного стану

Уряд України "взяли до уваги" звіт Європейської комісії про наявний прогрес кандидатів на вступ до ЄС. У документі вперше розкритикували телемарафон "Єдині новини".

30 жовтня у Єврокомісії повідомили, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Європейська комісія має сумніви щодо об’єктивності телемарафону.