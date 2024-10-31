Уряд України "взяли до уваги" звіт Європейської комісії про наявний прогрес кандидатів на вступ до ЄС. У документі вперше розкритикували телемарафон "Єдині новини".

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

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В Україні не припинять телемарафон до кінця війни

Точицький зазначив, що Україна планує припинити підтримку телемарафону "Єдині новини" після завершення воєнного стану.

"Рекомендації Єврокомісії щодо марафону "Єдині новини" також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури", – сказав він.

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Міністр додав, що в Україні вже розпочали шлях змін у сфері ЗМІ та доступу до інформації.

"Крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", - ззаначив Точицький.

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Єврокомісія вперше розкритикувала телемарафон в Україні - подробиці

30 жовтня у Єврокомісії повідомили, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Зокрема, серед критичних зауважень є те, яке стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини".

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Також Європейська комісія має сумніви щодо об’єктивності телемарафону.

Крім того, Єврокомісія дорікнула телеканалу "Рада", основним завданням якого мало б бути "поширення інформації про парламентську діяльність".