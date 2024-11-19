Під час виступу у Раді Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією із складових економічної сили України є здатність держави виконувати свої зобов’язання, передусім соціальні, передає кореспондент Укрінформу.

В Україні проведуть індексацію пенсій у 2025 році

За словами Зеленського, попри труднощі, фінансування Сил оборони і безпеки України гарантовано на 100% на цей та наступний рік.

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«І хоча зараз, під час війни, ми з об'єктивних причин не забезпечуємо самі себе необхідним фінансуванням на 100%, ми все ж таки змогли гарантувати на цей і наступний роки повне фінансове забезпечення: ризиків для Сил оборони і безпеки України через фінансування немає», - зазначив Президент.

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До кінця цього року і в наступному році мають виплачуватися всі заробітні плати та пенсії згідно із українським законодавством. У березні 2025 року має відбутися і щорічна індексація пенсійних виплат.

Більше по темі Зеленський представив у Раді План внутрішньої стійкості План має десять пунктів. Презентація документа з додатками відбудеться у грудні.

«Ми маємо на це гроші», - заявив Зеленський.

Президент також згадав про низку урядових програм, які спрямовані на підтримку вітчизняних виробників і споживачів: пакет «Зимова підтримка», «Доступні кредити 5-7-9%», «Національний кешбек», «Зроблено в Україні», «єОселя» тощо.

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«За умови реалізації нашої економічної стратегії, спрямованої на зміцнення економічної свободи в Україні, добробуту в українців буде більше. Все це буде відображено у пункті «Гроші» нашого Плану стійкості», - додав Зеленський.

Майже половина українських пенсіонерів отримує пенсії менші за 100 доларів

За даними Опендатабот, 43% з 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави менші за 100 доларів.

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 тис. до 10 тис. гривень. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 гривень або ж 165$.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 тис. до 5 тис. гривень, а 12,7% або ж 1,31 млн українців мають пенсії більші за 10 тисяч.

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В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або 370 доларів.