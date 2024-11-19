У 2024 році в Україні 154 920 ФОПів створили жінки, повідомив Опендатабот.

155 тис. жінок стали ФОПами у 2024: рекордний показник

За даними Опендатабот, кількість ФОПів, які відкривають жінки більшає рік до року. У 2023 частка новостворених бізнесів складала 57%, а до початку повномасштабної цей показник не перевищував 51%. Наразі він становить 61%.

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Інфографіка: Опендатабот

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Топ-5 регіонів з найбільшою часткою жінок-ФОПів − подробиці

Найбільше нових справ відкривають жінки на Сумщині (63.3%), Полтавщині (63.2%), Хмельниччині (63.1%), Одещині (63.1%) і Київщині (62.6%).

Найнижча частка реєстрацій у прифронтових і окупованих регіонах: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях показник коливається від 50% до майже 58%.

Інфографіка: Опендатабот

Жіноче підприємництво – найпопулярніші напрямки

Більшість підприємиць відкривають бізнеси у сфері надання інших індивідуальних послуг – 89% нових справ.

Лідують перукарні та салони краси – 94%, та діяльність із забезпечення масажних салонів, соляріїв, СПА чи лазень.

До інших популярних галузей належать виробництво одягу, освіта й надання соціальної допомоги.

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Як наголосив Опендатабот, один підприємець може працювати у кількох сферах одночасно.

Цього року зросла не тільки частка жінок-підприємиць, а й жінок-директорів новостворених компаній – 34%. У жовтні показник сягнув рекордних 38.8%.

Найбільше їх у Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях.