До роковин Голодомору 1932-33 років 20 листопада в Музеї Голодомору відбудеться презентація наукового видання «Глосарій Голодомору».

У 1930-ті роки, під час колективізації та Голодомору, з’явилася ціла низка нових понять та термінів, які окреслюють саме цей історичний період. Всі ми чули про торгзіни, «червоні валки», «чорні дошки», трудодні, трійки тощо.

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Як і чому з’явилися ці поняття, що вони означають та до якого історичного періоду їх коректно застосовувати? Відповіді на ці запитання дає «Глосарій Голодомору».

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Презентація видання «Глосарій Голодомору» - що відомо

Видання включає терміни, власні назви, найменування історичних, етнографічних, суспільно-політичних та інших реалій, а також фразеологічні радянізми, пов’язані з підготовкою, перебігом та наслідками організованого в Україні комуністичним режимом Кремля Голодомору-геноциду 1932–1933 років.

Для кожного терміну – а їх загалом 116 – створено окрему статтю з короткою вичерпною інформацією, в якій пояснюється його суть. Статті доповнюють ілюстрації, скани документів та публікації того періоду.

Над книгою працював авторський колектив науковців Національного музею Голодомору-геноциду, а саме: Дмитро Байкєніч, Андрій Козицький, Ольга Мовчан, Наталя Романець, Інна Шугальова.

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Упорядник ‒ доктор історичних наук, професор Наталя Романець. Видання буде цікавим широкому колу читачів: викладачам, краєзнавцям, екскурсоводам, журналістам, студентам та всім, хто цікавиться історією України.

Спікери презентації:

Леся Гасиджак – генеральний директор Національного музею Голодомору-геноциду, кандидат історичних наук;

Наталя Романець – провідний науковий співробітник відділу дослідження Голодомору та штучних масових голодів Музею Голодомору, професор, доктор історичних наук;

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Андрій Козицький – старший науковий співробітник відділу дослідження геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів Музею Голодомору, кандидат історичних наук.

Коли: 20 листопада 2024 року, у середу, о 17:00

Де: Зала пам’яті Музею Голодомору (вул. Лаврська, 3).

Вхід вільний за попередньою реєстрацією!

Зареєструватися можна тут: http://surl.li/rvobzi.