Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Перегляд дасть змогу залучити до держбюджету ще 1,1 мільярда доларів, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Новий транш від МВФ на 1,1 млрд доларів − що треба знати

"Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 мільярда доларів. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом", - написав він.

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У Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань. Також, за його словами, підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

"Вдячний партнерам з МВФ та українській команді за успішну й злагоджену роботу задля зміцнення й розвитку нашої держави", - додав Шмигаль.

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Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки з 37, передбачених Меморандумом з МВФ.

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Міністр зазначив, що фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить усе можливе, аби пройти його успішно.

МВФ надав Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС і США.

11 вересня Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів.

23 жовтня до бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.