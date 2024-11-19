Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території, якщо РФ не припинить скоювати диверсії у Європі.

Про це повідомляє The Guardian.

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У Польщі розглядають можливість закриття усіх консульств Росії

«Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту», - сказав він на пресконференції.

Загалом у Польщі було три генеральні консульства Росії: у Познані, Кракові і Гданську.

Польща закрила консульство РФ - подробиці

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

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Колишні приміщення консульства можуть бути використані для розміщення українського дипломатичного представництва.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

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