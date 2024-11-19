Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території, якщо РФ не припинить скоювати диверсії у Європі.
Про це повідомляє The Guardian.
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У Польщі розглядають можливість закриття усіх консульств Росії
«Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту», - сказав він на пресконференції.
Загалом у Польщі було три генеральні консульства Росії: у Познані, Кракові і Гданську.
Польща закрила консульство РФ - подробиці
18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.
Колишні приміщення консульства можуть бути використані для розміщення українського дипломатичного представництва.
22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.
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Причина - Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.