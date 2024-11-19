Українські танки вели вогонь, рухалися вперед, знову стріляли й постійно змінювали позиції, а потім швидко відходили під прикриттям димових завіс. Один із російських безпілотників пролетів над головами, проте танку вдалося уникнути атаки.

Повідомляється, що події відбуваються в Кураховому, прифронтовому місті Донецької області на сході України. Танки 46-ї аеромобільної бригади з близької відстані вдарили по російських військах, що переховуються у руїнах розірваних снарядами будівель.

В мережі шириться відео, де український танк стріляє по будинках, в яких ховаються росіяни, після чого запускає димову завісу і відходить назад. Другий танк, що прикривав його, потрапляє під удар ворожого дрона FPV.

Як розповідає джерело Kyiv Post в силах оборони України, димові завіси постійно використовуються у бойових діях тактичного рівня. Для наступальних операцій, прикриття ланцюжків постачання та переміщення особового складу та військової техніки. Дим використовує і піхота, й інші роди військ, каже співрозмовник Kyiv Post.

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Особливе місце в цих операціях займають західні танки Leopard 1A5 і Leopard 2A4, надані Німеччиною. Вони мають сучасну оптику, вищу точність гармат і кращий захист у порівнянні з радянськими Т-64 і Т-80, які також використовуються на полі бою, пише Forbes. Leopard 2A4, зокрема, завдяки своїй швидкості та маневреності, ідеально підходить для тактики швидких ударів і відходів.

А от у росіян популярними є димові міни 82 мм калібру та 120 мм калібру. Застосування ними цих боєприпасів ускладнює візуальне виявлення ворога зі спостережних постів та засобами аеророзвідки. Також ворог застосовує комбіновані боєприпаси, запускаючи їх з дронів.

“Спочатку скидається засіб зі сльозогінним газом для того, щоб змусити українських воїнів залишити укриття, а потім скидається осколковий боєприпас для ураження незахищених військовослужбовців ЗСУ”, - додає джерело Kyiv Post.

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Бої в Кураховому - що відомо

У районі Курахового українські танкові підрозділи ведуть запеклі бої вже кілька тижнів.

Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російській окупаційній армії залишилося всього 5,5 км до закриття котла на південь від Курахового.

Як повідомила українська військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, російські війська майже повністю знищили Курахове постійними обстрілами з артилерії та ударами КАБів.

"Курахового майже нема. Місто знищили артою і кабами. А тепер довбають дронами. Все і всіх, хто хоче в нього вʼїхати", – заявила журналістка.

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Російські війська цілеспрямовано атакують мирних жителів. Використовуючи дрони, вони навмисно обстрілюють цивільні об'єкти, розповідає журналістка.

Напередодні їхня ціль — евакуаційна машина команди "Білі Янголи". Поліцейських, які вивозили трьох мирних мешканців, ворог загнав у пастку, обстрілюючи з дронів і атакуючи FPV-безпілотниками, додала жінка.