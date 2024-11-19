В мережі шириться відео, де український танк стріляє по будинках, в яких ховаються росіяни, після чого запускає димову завісу і відходить назад. Другий танк, що прикривав його, потрапляє під удар ворожого дрона FPV.
Повідомляється, що події відбуваються в Кураховому, прифронтовому місті Донецької області на сході України. Танки 46-ї аеромобільної бригади з близької відстані вдарили по російських військах, що переховуються у руїнах розірваних снарядами будівель.
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Українські танки вели вогонь, рухалися вперед, знову стріляли й постійно змінювали позиції, а потім швидко відходили під прикриттям димових завіс. Один із російських безпілотників пролетів над головами, проте танку вдалося уникнути атаки.
Kyiv Post не зміг самостійно перевірити достовірність цих кадрів.
Footage of an epic tank battle near Kurakhove. The Ukrainian tank in front fires at the houses where the Russians were hiding, then blows a smoke screen and retreats. The second tank, which was providing cover, comes under attack from an enemy FPV. pic.twitter.com/trfC4xhcfs— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 18, 2024
Як розповідає джерело Kyiv Post в силах оборони України, димові завіси постійно використовуються у бойових діях тактичного рівня. Для наступальних операцій, прикриття ланцюжків постачання та переміщення особового складу та військової техніки. Дим використовує і піхота, й інші роди військ, каже співрозмовник Kyiv Post.
Особливе місце в цих операціях займають західні танки Leopard 1A5 і Leopard 2A4, надані Німеччиною. Вони мають сучасну оптику, вищу точність гармат і кращий захист у порівнянні з радянськими Т-64 і Т-80, які також використовуються на полі бою, пише Forbes. Leopard 2A4, зокрема, завдяки своїй швидкості та маневреності, ідеально підходить для тактики швидких ударів і відходів.
А от у росіян популярними є димові міни 82 мм калібру та 120 мм калібру. Застосування ними цих боєприпасів ускладнює візуальне виявлення ворога зі спостережних постів та засобами аеророзвідки. Також ворог застосовує комбіновані боєприпаси, запускаючи їх з дронів.
“Спочатку скидається засіб зі сльозогінним газом для того, щоб змусити українських воїнів залишити укриття, а потім скидається осколковий боєприпас для ураження незахищених військовослужбовців ЗСУ”, - додає джерело Kyiv Post.
Бої в Кураховому - що відомо
У районі Курахового українські танкові підрозділи ведуть запеклі бої вже кілька тижнів.
Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російській окупаційній армії залишилося всього 5,5 км до закриття котла на південь від Курахового.
Як повідомила українська військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, російські війська майже повністю знищили Курахове постійними обстрілами з артилерії та ударами КАБів.
"Курахового майже нема. Місто знищили артою і кабами. А тепер довбають дронами. Все і всіх, хто хоче в нього вʼїхати", – заявила журналістка.
Російські війська цілеспрямовано атакують мирних жителів. Використовуючи дрони, вони навмисно обстрілюють цивільні об'єкти, розповідає журналістка.
Напередодні їхня ціль — евакуаційна машина команди "Білі Янголи". Поліцейських, які вивозили трьох мирних мешканців, ворог загнав у пастку, обстрілюючи з дронів і атакуючи FPV-безпілотниками, додала жінка.