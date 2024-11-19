На Заході кажуть, що «Рим не збудували за один день» (Rome wasn't built in a day). У Росії кажуть, що «Москва не відразу будувалася».

Союзникам знадобилося близько шести років, щоб перемогти нацистську Німеччину у Другій світовій війні. Що насправді означає 1 000 днів у порівнянні з іншими війнами або іншими грандіозними проєктами, як кажуть французи? За який час можна очікувати, що Україна переможе четверту за чисельністю армію світу?

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Для певної перспективи, або навіть просто для того, щоб нагадати про те, що пережили й чого прагнули деякі держави, порівняймо кілька подібних сценаріїв.

Друга світова війна

Більшість істориків вважають початком Другої світової війни 1 вересня 1939 року, коли Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині після її вторгнення в Польщу.

Загалом Друга світова війна тривала 2 194 дні і завершилася капітуляцією Японії 2 вересня 1945 року – приблизно за 125 днів після самогубства Гітлера в бункері під Рейхсканцелярією в Берліні 30 квітня того ж року. Проте влітку 1942 року – приблизно за 1 000 днів після гітлерівського вторгнення в Польщу – Третій Рейх завоював практично всю Європу і більшу частину Північної Африки.

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Фашистські прапори майоріли на півночі – в Норвегії, на заході – на атлантичному узбережжі Франції, на півдні (в Європі) – на грецьких островах Егейського моря, а влітку 1942 року вони майоріли на сході – аж до Моздоку, в горах Кавказу. Незадовго до цієї 1000-денної позначки нацистські війська були на відстані близько 19 кілометрів від Москви.

Решту ми знаємо.

Війна за незалежність США

Перші битви Американської революції відбулися 19 квітня 1775 року в Лексінгтоні та Конкорді (штат Массачусетс), коли легенда революції Пол Ревір виїхав на коні з Бостона, щоб попередити тамтешніх колоністів, що «Британці йдуть!».

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3 вересня 1783 року, після восьми років війни, король Георг ІІІ офіційно визнав суверенітет американських колоній, підписавши Паризький мирний договір.

Але приблизно на 1000-й день війни, на початку зими 1778 року, американський генерал Джордж Вашингтон і його обморожені, деморалізовані війська відсиджувалися у Веллі-Фордж (штат Пенсильванія), а за кілька місяців до того добре забезпечені британці взяли під контроль найбільше місто колоністів, розташоване неподалік Філадельфії.

Вони також захопили стратегічну фортецю Тікондерога (штат Нью-Йорк) і контролювали тодішню столицю Америки Нью-Йорк протягом більшої частини конфлікту. У 1778 році британці також розграбували американський Південь, утримуючи головні порти Саванна, Джорджія і Чарльстон (Південна Кароліна).

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Лише після укладення союзу з французами в лютому того ж року, майже на 1000-денному рубежі, ситуація почала змінюватися на користь Континентальної армії.

Радянсько-афганська війна

Радянське вторгнення в Афганістан розпочалося навесні 1979 року, коли комуністичний уряд Хафізулли Аміна звернувся до Леоніда Брежнєва з проханням надіслати війська для придушення повстання моджахедів.

У 1982 році, коли конфлікт, який тривав понад 1000 днів, зайшов у глухий кут, Кремль почав брати гору. Радянські війська перенесли війну на цивільне населення, завдавши масованих авіаударів по сільській місцевості, що змусило мешканців сіл тікати. До 1982 року близько 3 мільйонів афганців шукали притулку в Пакистані, а ще 1,5 мільйона втекли до іншого історичного союзника країни – Ірану.

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Але після ще семи років дуже малої кількості перемог на полі бою, збільшення американської допомоги, зростаючого усвідомлення того, що афганський народ не можна підкорити, і загибелі близько 25 000 радянських військовослужбовців, Москва визнала свою поразку.

Тож скільки часу насправді знадобилося, щоб збудувати Рим? Або Москву?

З: Скільки часу пішло на будівництво Колізею в Римі?

В: Близько 2 500 днів. Імператор Веспасіан розпочав будівництво близько 73 року н.е., але помер, не дочекавшись його завершення. Його син, імператор Тіт, відкрив арену для гладіаторів у 80 році нашої ери.

З: Скільки часу зайняло будівництво собору Василія Блаженного на Красній площі?

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В: Близько 2 200 днів, з 1555 по 1561 рік, після чого цар Іван Грозний, згідно з міфом, осліпив архітектора, щоб той не зміг побудувати інший.

З: Як довго тривала Кримська війна?

В: Близько 1 000 днів. Коаліція могутніх Османської, Французької та Британської імперій змогла об'єднатися і перемогти російських царів за два роки, п'ять місяців і два тижні, щоб отримати контроль над дунайськими князівствами.

«Ми вирішили полетіти на Місяць»

Переходячи до сучасності, коли хтось говорить про «тисячу днів» у контексті американської політичної історії, то зазвичай має на увазі скорочений термін правління президента Джона Кеннеді, який перебував на посаді від інавгурації 20 січня 1961 року до свого вбивства 22 листопада 1963 року, тобто трохи більше ніж 1000 днів.

У своїй інавгураційній промові Кеннеді сказав: «Ми вирішили полетіти на Місяць. Ми вирішили полетіти на Місяць у цьому десятилітті й зробити інші речі не тому, що вони легкі, а тому, що вони важкі, тому, що ця мета послужить для організації та вимірювання найкращих наших сил і навичок, тому, що це виклик, який ми готові прийняти, який ми не хочемо відкладати, і який ми маємо намір подолати».

Він так і не побачив, як людина висадилася на Місяць, але країна досягла цієї мети ще до закінчення десятиліття, 20 липня 1969 року. Приблизно за 3 100 днів після його промови.