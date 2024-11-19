Російські війська намагаються взяти в оперативне оточення Курахове, прифронтове місто Донецької області на сході України. Таким чином вони намагаються замкнути місто, відрізавши ланцюжок логістичного сполучення по дорозі Костянтинопіль-Курахове, розповідає джерело Kyiv Post в силах оборони України на правах анонімності.

“Бої точаться в межах міста Курахове. Центральна частина міста знаходиться під вогневим контролем ворога”, - розповідає співрозмовник.

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Російська армія продовжує активно штурмувати населені пункти малими тактичними групами за підтримки артилерії, РСЗВ та бронетехніки. Окрім цього, застосовується велика кількість дронів та засобів РЕБ. Інтенсивно працює авіація ворога.

“Бої точаться на півночі за населені пункти Берестки, Вознесенка, Сонцівка. На півдні ворог намагається заволодіти населеними пунктами Костянтинопольське та Сухі Вали для виходу на основний шлях сполучення у районі населеного пункту Дачне”, - додає джерело в розмові з Kyiv Post.

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Як зазначають експерти ISW, ймовірно, російське військове командування визначило захоплення Селидового, Вугледара та Курахового та вирівнювання лінії фронту на заході Донецької області як бажану передумову для активізації наступальних зусиль на саме Покровськ.

Скорочення та вирівнювання лінії фронту на заході Донецької області звільнить російські війська, які наразі атакують уздовж українського виступу на північ і південь від Курахового, для передислокації до Покровська, а також убезпечить південний фланг російських військ для відновлення наступу на Покровськ.