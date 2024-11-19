Данія буде надавати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Європейському Союзі в другій половині 2025 року.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

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Данія підтримає Україну в ЄС

«Ви належите до нашої євроатлантичної родини. Ви належите до ЄС, і ми будемо підтримувати вас у ваших наступних кроках під час головування Данії в ЄС, де основним пріоритетом є розширення ЄС.

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Ви вже 1000 днів відбиваєтеся і показали свою стійкість та показали всім нам, що ніколи не здастеся. І ми вам обіцяли не здаватися і підтримувати вас», – сказала Фредеріксен.

Вона додала, що підтримка її країною України триватиме, нагадавши про зобов’язання з військової підтримки у 8,5 млрд євро до 2028 року відповідно до безпекової угоди.

Премʼєрка Данії зауважила, що її держава передала Україні артилерію, літаки F-16 та інвестує в оборонний комплекс держави. Ці інвестиції приводять до реального впливу на полі бою, впевнена очільниця уряду Данії.

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Данії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Данія передала Україні новий пакет допомоги, спрямований передусім на посилення далекобійних можливостей України.

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«Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки від Данії. Цей пакет спрямований передусім на дуже необхідні нашій державі далекобійні можливості», - сказав Зеленський.

Данія вже надала Україні більше 20 пакетів оборонної підтримки.

Президент України нагадав, що з Данією створено спеціальну модель розвитку оборонної промисловості України, яка дозволяє об’єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні.

"Це артилерія, «Богдани», також ракети, далекобійні дрони. Сподіваюся і надалі розвивати таку нашу співпрацю", - додав він.