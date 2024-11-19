Президент Володимир Зеленський не підтвердив, що удар по складу боєприпасів під Брянськом здійснили Сили оборони України американською ракетою ATACMS.

В України є далекобійні можливості, і вони будуть використовуватися, зазначив він під час прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

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Зеленський підтвердив, що Україна має ATACMS

«Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий «Нептун», і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати», - сказав Зеленський.

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Президент також підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами.

"Що стосується далекобійності - ми працюємо над тим, щоб всі країни підтримали далекобійність. Я думаю, що після заяв про ядерну зброю і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення.

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А тепер, коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо, щоб до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ де б він не знаходився", - заявив Зеленський.

ЗСУ знищили російський арсенал в Брянській області − подробиці

19 листопада підрозділи ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по арсеналу 1046 року центру матеріально-технічного забезпечення в районі у Брянській області.

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Було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

США офіційно підтвердили дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ

Чинний президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.