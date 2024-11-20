За 19 листопада зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росія атакувала на Покровському напрямках майже 40 разів за добу
На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень біля Вовчанська, ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.
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На Куп’янському напрямку ворог 11 разів хотів витіснити ЗСУ з позицій біля Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.
На Лиманському напрямку російські війська 14 рази намагалися просунутися в напрямках Греківки, Новоєгорівки, Григорівки, Торського та Тернів.
На Сіверському напрямку Росія скинула 9 авіабомб на Сіверськ і ще чотири на Закітне, однак наступальних дій не проводив.
На Краматорському напрямку відбулося одне зіткнення біля Ступочок.
Українські сили ППО вночі ліквідували майже 60 російських ударних БпЛА
На Торецькому напрямку росіяни вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки, але спроби ворога виявилися марними. Наразі триває одне боєзіткнення в Торецьку. По Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці країна-агресор завдала авіаційних ударів.
На Покровському напрямку росіяни 37 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ Найбільша активність російських окупантів зберігається в таких районах:
- Промінь;
- Лисівка;
- Петрівка;
- Даченське;
- Миролюбівка;
- Новоторецьке;
- Юр’ївка;
- Пустинка;
- Пушкіне.
Чотири боєзіткнення на цьому напрямку досі тривають. На Стару Миколаївку та Олександропіль скинули КАБами.
На Курахівському напрямку було 22 бойових зіткнення біля Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки. Наразі відбувається зіткнення поблизу Сонцівки.
На Времівському напрямку Росія 15 разів штурмувала українську оборону поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Чотири зіткнення досі тривають.
На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві російські атаки, противник успіху не мав.
Станом на 7:47 20 листопада ЗСУ знищили 1690 солдатів ворожої армії, знищили 8 танків, 27 БМП, 49 артилерійських систем, 91 БпЛА, 2 засоби ППО, 2 крилаті ракети, 2 одиниці спецтехніки та 100 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.
Наразі в Чорному морі перебувають 6 російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет, а в Середземному морі є 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Бундестаг розгляне пропозицію передачі Україні Taurus
Парламент Німеччини розгляне пропозицію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, повідомляє Tagesschau, цитуючи керівника фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Дюрра.
Дюрр повідомив інформагенції dpa про те, що його парламентська група подасть відповідну пропозицію на розгляд до Бундестагу вже наступного сесійного тижня.
За його словами, Сполучені Штати просуваються в питанні дозволу Україні використання ракет ATACMS.
Дюрр наголосив, що Німеччина має наслідувати цей приклад і постачати Taurus Україні.
Водночас очільник ВДП Крістіан Лінднер також заявив про те, що Німеччина має наслідувати прикладу США щодо надання подібних ракет.
"Канцлер [Олаф Шольц − ред.] завжди застерігав від поодиноких дій. Тепер він опинився в ізоляції. США та інші йдуть попереду. Німеччина повинна слідувати за ними", − підсумував Лінднер.
Україна може мати до 50 далекобійних ракет ATACMS
Українські Збройні сили наразі можуть мати до 50 далекобійних ракет ATACMS, пише The Times.
За даними видання, Україна має достатньо пускових установок для запуску ракет, однак в умовах обмеженого постачання ЗСУ, командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території країни-агресора.
Водночас Інститут вивчення війни зазначив, що з радіусом дії у понад 300 кілометрів, ATACMS може поставити під загрозу близько 245 російських військових об'єктів.
Росія вдарила по Нікополю із РСЗВ "Ураган"
Уночі Росія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області із РСЗВ "Ураган", повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У Дніпровському районі пошкоджені два приватні будинки, два гаражі та лінія електропередач. Про загиблих і постраждалих не повідомлялося.
На Херсонщині через ворожі удари 19 листопада загинули двоє людей, а ще 15 дістали поранень.
У ніч проти 20 листопада над Сумською областю ППО збила 10 російських безпілотників типу Shahed.
Також у цю ніч сили та засоби протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині один російський безпілотник типу Shahed 131/136.