За 19 листопада зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія атакувала на Покровському напрямках майже 40 разів за добу

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень біля Вовчанська, ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.

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На Куп’янському напрямку ворог 11 разів хотів витіснити ЗСУ з позицій біля Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

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На Лиманському напрямку російські війська 14 рази намагалися просунутися в напрямках Греківки, Новоєгорівки, Григорівки, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Росія скинула 9 авіабомб на Сіверськ і ще чотири на Закітне, однак наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку відбулося одне зіткнення біля Ступочок.

Більше по темі Українські сили ППО вночі ліквідували майже 60 російських ударних БпЛА Повітряним силам також вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки, але спроби ворога виявилися марними. Наразі триває одне боєзіткнення в Торецьку. По Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці країна-агресор завдала авіаційних ударів.

На Покровському напрямку росіяни 37 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ Найбільша активність російських окупантів зберігається в таких районах:

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Промінь;

Лисівка;

Петрівка;

Даченське;

Миролюбівка;

Новоторецьке;

Юр’ївка;

Пустинка;

Пушкіне.

Чотири боєзіткнення на цьому напрямку досі тривають. На Стару Миколаївку та Олександропіль скинули КАБами.

На Курахівському напрямку було 22 бойових зіткнення біля Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки. Наразі відбувається зіткнення поблизу Сонцівки.

На Времівському напрямку Росія 15 разів штурмувала українську оборону поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Чотири зіткнення досі тривають.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві російські атаки, противник успіху не мав.

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Станом на 7:47 20 листопада ЗСУ знищили 1690 солдатів ворожої армії, знищили 8 танків, 27 БМП, 49 артилерійських систем, 91 БпЛА, 2 засоби ППО, 2 крилаті ракети, 2 одиниці спецтехніки та 100 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.

Наразі в Чорному морі перебувають 6 російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет, а в Середземному морі є 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.