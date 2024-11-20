Міжнародний валютний фонд (МВФ) і українська влада досягли практичної домовленості про виділення ще 1,1 мільярда доларів на відновлення країни завдяки успішному виконанню Києвом необхідних вимог.

Шостий перегляд програми МВФ: Україна отримає додаткові 1,1 млрд доларів

Це вже шостий перегляд програми розширеного фінансування EFF, яка вже принесла Україні загалом 9,8 мільярда доларів США в рамках програми, йдеться у пресрелізі МВФ, поширеному у вівторок.

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Протягом тижня – з 11 по 18 листопада – команда МВФ на чолі з Ґевіном Ґреєм вела переговори в Києві з українською владою. Місія зустрілася з прем'єр-міністром Шмигалем, міністром фінансів Марченком і головою Національного банку Пишним, а також з іншими членами уряду, держслужбовцями та представниками громадянського суспільства.

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Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей під час зустрічі з представниками української влади в Києві. Фото: пресслужба Міністерства фінансів

«Чотирирічна угода України з МВФ щодо механізму розширеного фінансування EFF продовжує слугувати міцним якорем для економічної програми влади в часи надзвичайно високої невизначеності. Показники програми залишаються високими завдяки виваженій політиці влади, при цьому на кінець вересня були досягнуті всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири, які мають бути переглянуті в рамках цього перегляду», – йдеться в заяві Ґрея.

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МВФ прогнозував зростання реального ВВП України в 2024 році на рівні 4% з уповільненням до 2,5-3,5% у 2025 році внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого ракетними ударами Росії по об'єктах енергетики, та дефіциту робочої сили через виїзд українців за кордон.

Зростання витрат на оплату праці та цін на харчові продукти прискорило інфляцію на 9,7% у жовтні в річному вимірі, «але інфляційні очікування залишаються незмінними». За даними Фонду, валютні резерви України станом на кінець жовтня 2024 року становили 36,6 мільярда доларів.

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«Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через продовження атак на енергетичну інфраструктуру», – йдеться в прес-релізі.

МВФ задоволений бюджетною політикою України − подробиці

МВФ також схвально оцінив наміри України щодо змін у бюджеті на 2024 рік і бюджету на 2025 рік, які відповідають параметрам програми МВФ. Це включає збереження дефіциту бюджету на рівні 19% ВВП та пакет податкових заходів, затверджених Верховною Радою України.

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Дефіцит бюджету також має бути профінансований за рахунок Надзвичайної програми G7 з прискорення надходжень до бюджету України (ERA). Раніше Kyiv Post писав, що з 50 мільярдів доларів, на які очікує Україна, США нададуть 20 мільярдів, внесок ЄС – до 35 мільярдів, а Великої Британії - 3 мільярди доларів.

«Ризики для бюджету залишаються високими, і влада повинна й надалі бути готовою реагувати на фіскальні шоки за допомогою компенсаційних заходів, зокрема, широкомасштабних, довгострокових та ефективних заходів зі збільшення доходів, таких як підвищення базової ставки ПДВ», – йдеться в прес-релізі МВФ.

Збільшення витрат на війну може й не відбутися, але якщо це станеться, Україні доведеться підвищити податок на додану вартість. Це може призвести до зростання інфляції, але також може вивести податки з тіньової економіки через оподаткування кінцевого споживання. Про це раніше писав Kyiv Post.