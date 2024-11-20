Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента ворожих спецслужб, який діяв у Київській та Вінницькій областях
Бариста з Вінниці виявився російським шпигуном − подробиці
Агент збирав інформацію про одну з київських ТЕЦ, по якій Росія планувала вдарити з використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.
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Зловмисник намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столиці та регіону, зокрема над ТЕЦ.
Зрадник також намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.
Контррозвідка СБУ затримала його після спроби підпалити трансформатор.
Молодика дистанційно завербувало Головне розвідувальне управління Росії в жовтні цього року.
Яке покарання загрожує агенту в Києві, який коригував атаки росіян
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
1 000 днів війни – коротка хронологія перемог і поразок України
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Чехії затримали українця-рекетира, який намагався втекти до ЄС
Лідера банди рекетирів, яка тероризувала жителів Закарпатської області, затримали у Празі.
Учасники угруповання вимагали гроші у громадян під вигаданими приводами та погрожували фізичною розправою.
У 2021 році ватажок банди намагався "вибити" 110 тис. доларів з підприємця, але був затриманий.
У вересні Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.