Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента ворожих спецслужб, який діяв у Київській та Вінницькій областях

Бариста з Вінниці виявився російським шпигуном − подробиці

Агент збирав інформацію про одну з київських ТЕЦ, по якій Росія планувала вдарити з використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

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Зловмисник намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столиці та регіону, зокрема над ТЕЦ.

Зрадник також намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

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Контррозвідка СБУ затримала його після спроби підпалити трансформатор.

Молодика дистанційно завербувало Головне розвідувальне управління Росії в жовтні цього року.

Яке покарання загрожує агенту в Києві, який коригував атаки росіян

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Чехії затримали українця-рекетира, який намагався втекти до ЄС

Лідера банди рекетирів, яка тероризувала жителів Закарпатської області, затримали у Празі.

Учасники угруповання вимагали гроші у громадян під вигаданими приводами та погрожували фізичною розправою.

У 2021 році ватажок банди намагався "вибити" 110 тис. доларів з підприємця, але був затриманий.

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У вересні Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.