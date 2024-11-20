У вівторок, на 1000-й день війни, Росія заявила, що відповість на перший обстріл її території американськими далекобійними ракетами, а президент Владімір Путін виступив з новою ядерною погрозою.
Один із високопоставлених російських чиновників заявив, що удар по Брянській області Росії у вівторок «був завданий ракетами ATACMS».
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Росія звинувачує США в ударі по Брянській області − подробиці
Виступаючи на 1000-й день вторгнення Росії в Україну, міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров заявив, що ця атака показала, що західні країни хочуть «ескалації» конфлікту.
«Ми будемо сприймати це як якісно новий етап війни Заходу проти Росії. І будемо реагувати відповідним чином», – сказав Лавров на прес-конференції на саміті G20 у Бразилії.
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У вівторок Путін підписав указ про зниження порогу застосування ядерної зброї. Білий дім, Великобританія і Європейський Союз засудили цей крок як «безвідповідальний».
Путін використовував ядерну риторику протягом усього конфлікту, але з минулого року став ще більш войовничим, вийшовши з договору про заборону ядерних випробувань і ключової угоди зі США про скорочення озброєнь.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив лідерів G20, які зібралися на саміті у Бразилії, у бездіяльності щодо ядерних погроз Путіна, заявивши, що російський лідер не зацікавлений у мирі.
За офіційними даними, в результаті удару, якого росіяни завдали по Сумщині пізно ввечері в понеділок, був зруйнований житловий будинок і загинуло щонайменше 12 людей, у тому числі дитина.
США дозволили Україні використовувати ATACMS: перший удар по Росії
У неділю Вашингтон заявив, що дозволив Україні використовувати далекобійні ракети проти військових об'єктів на території Росії, про що Україна просила вже давно.
У вівторок Росія заявила, що вночі Україна вдарила ракетами по об'єкту в Брянській області поблизу кордону.
«О 03:25 ранку противник завдав удару шістьма балістичними ракетами по об'єкту в Брянській області. За підтвердженими даними, були використані тактичні ракети ATACMS американського виробництва», – йдеться в заяві міністерства оборони.
Лавров заявив, що ці ракети з дальністю 300 кілометрів не могли бути випущені без технічної допомоги США.
Москва заявила, що використання західної зброї проти її міжнародно визнаної території зробить США безпосереднім учасником конфлікту.
Факт удару був підтверджений невдовзі після того, як Путін підписав указ, який дозволяє Москві використовувати ядерну зброю проти неядерних держав, таких як Україна, якщо їх підтримають ядерні держави.
Нова ядерна доктрина також дозволяє Москві застосувати ядерну зброю у відповідь у разі «масованої» повітряної атаки, навіть якщо це буде неядерна зброя.
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що це «необхідно для того, щоб привести наші принципи у відповідність до поточної ситуації».
1000 днів війни: Росія посилює атаки на Куп'янськ і Покровськ
1000-й день російського вторгнення, розпочатого 24 лютого 2022 року, припав на небезпечний час для українських військ по всьому фронту, особливо поблизу понівечених війною міст Куп'янськ і Покровськ.
Останніми днями Росія також посилила удари по українських містах, обстрілюючи житлові будинки в центральних районах, внаслідок чого загинули десятки мирних мешканців.
Українські війська продовжують втрачати позиції в Курській області Росії, частину території якої вони зайняли у серпні. Туди Росія стягнула близько 50 000 військових, включно з північнокорейськими, щоб відвоювати регіон.
У вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що ймовірне задіяння Росією північнокорейських солдатів у війні проти України може призвести до загострення конфлікту.
І Росія, і Україна поставили свої економіки на військові рейки.
У вівторок українські законодавці прийняли держбюджет на 2025 рік, у якому понад 50 мільярдів доларів – або 60 відсотків усіх видатків – виділено на оборону і безпеку.
Минулого місяця російський парламент схвалив бюджет, який передбачає збільшення військових витрат на майже 30 відсотків.
У вівторок Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не можна дозволити Путіну перемогти.
«Чому це так важливо, щоб Путін не отримав свого? Тому що ви матимете на наших кордонах зухвалу Росію... і я абсолютно переконаний, що вона не зупиниться на цьому, – сказав Рютте журналістам у Брюсселі. – Тоді вона становитиме пряму загрозу для всіх нас на Заході».
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, термін якого на посаді спливає, також закликав країни-члени ЄС за прикладом Вашингтона дозволити Києву бити по території Росії наданими йому ракетами дальнього радіусу дії.
«Це повністю відповідає міжнародному праву», – наголосив він.