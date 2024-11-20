У вівторок, на 1000-й день війни, Росія заявила, що відповість на перший обстріл її території американськими далекобійними ракетами, а президент Владімір Путін виступив з новою ядерною погрозою.

Один із високопоставлених російських чиновників заявив, що удар по Брянській області Росії у вівторок «був завданий ракетами ATACMS».

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Росія звинувачує США в ударі по Брянській області − подробиці

Виступаючи на 1000-й день вторгнення Росії в Україну, міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров заявив, що ця атака показала, що західні країни хочуть «ескалації» конфлікту.

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«Ми будемо сприймати це як якісно новий етап війни Заходу проти Росії. І будемо реагувати відповідним чином», – сказав Лавров на прес-конференції на саміті G20 у Бразилії.

Армія США проводить бойові випробування Армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) на ракетному полігоні Уайт-Сендс у штаті Нью-Мексико. Фото: Джон Гамільтон / Міністерство оборони США / AFP

Більше по темі Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін − WP Ці міни самознищуються або розряджаються через кілька днів або тижнів, що зменшує ризик для цивільних.

У вівторок Путін підписав указ про зниження порогу застосування ядерної зброї. Білий дім, Великобританія і Європейський Союз засудили цей крок як «безвідповідальний».

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Путін використовував ядерну риторику протягом усього конфлікту, але з минулого року став ще більш войовничим, вийшовши з договору про заборону ядерних випробувань і ключової угоди зі США про скорочення озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив лідерів G20, які зібралися на саміті у Бразилії, у бездіяльності щодо ядерних погроз Путіна, заявивши, що російський лідер не зацікавлений у мирі.

За офіційними даними, в результаті удару, якого росіяни завдали по Сумщині пізно ввечері в понеділок, був зруйнований житловий будинок і загинуло щонайменше 12 людей, у тому числі дитина.

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США дозволили Україні використовувати ATACMS: перший удар по Росії

У неділю Вашингтон заявив, що дозволив Україні використовувати далекобійні ракети проти військових об'єктів на території Росії, про що Україна просила вже давно.

У вівторок Росія заявила, що вночі Україна вдарила ракетами по об'єкту в Брянській області поблизу кордону.

«О 03:25 ранку противник завдав удару шістьма балістичними ракетами по об'єкту в Брянській області. За підтвердженими даними, були використані тактичні ракети ATACMS американського виробництва», – йдеться в заяві міністерства оборони.

Лавров заявив, що ці ракети з дальністю 300 кілометрів не могли бути випущені без технічної допомоги США.

Москва заявила, що використання західної зброї проти її міжнародно визнаної території зробить США безпосереднім учасником конфлікту.

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Факт удару був підтверджений невдовзі після того, як Путін підписав указ, який дозволяє Москві використовувати ядерну зброю проти неядерних держав, таких як Україна, якщо їх підтримають ядерні держави.

Нова ядерна доктрина також дозволяє Москві застосувати ядерну зброю у відповідь у разі «масованої» повітряної атаки, навіть якщо це буде неядерна зброя.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що це «необхідно для того, щоб привести наші принципи у відповідність до поточної ситуації».