День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років, що визнаний геноцидом українського народу, щорічно вшановується в четверту суботу листопада. У ці сумні роковини люди несуть хліб і свічки до пам'ятних місць і вшанувують пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання. У 2024 році День пам’яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада.

День пам'яті жертв голодоморів у 2024 році — дата, історія

Україна пережила цілих три Голодомори в ХХ столітті: у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. Але на юридичному та законодавчому рівні статус "Голодомор" має лише геноцид 1932-1933 рр. Щодо подій 1921–1923 і 1946–1947 років, то вони кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведено. Тож вживання слова "голодомори" у множині нівелює поняття Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду.

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Штучно створений голод 1932-1933 років був, безумовно, найстрашнішим геноцидом в історії України, який призвів до численних жертв серед її населення. Його організувала радянська влада з метою придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт масової загибелі українців від штучного голоду. Лише за часів незалежності України почалося розслідування масштабів голоду в 1932-1933 роках. Жертвами того терору стали мільйони людей на території України та Кубані.

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За оцінками Міжнародної асоціації дослідників Голодомору 1932–1933 років в Україні, тоді від голоду померли 10,5 мільйона українців. Найбільше постраждали колишні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). Саме на них припадає 52,8% загиблих.

Перше вшановування жертв голодомору відбулось у 1998 році згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучми. І лише у травні 2007 року Віктор Ющенко законодавчо ввів сучасну назву і дату Дня пам'яті жертв Голодомору-геноциду. За рік до цього Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні", згідно з яким саме цей Голодомор був визнаний актом геноциду українського народу.

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Важливим є також визнання 13 січня 2010 року винними в організації Голодомору в Україні колишніх очільників радянської влади: Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича.

Натепер Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнали 32 країни, а 55 держав-членів ООН підписали Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, ініційовану українською делегацією.

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Заходи вшанування та пам'яті жертв голодоморів

Ідея вшанування пам'яті мільйонів жертв голодомору в Україні за давнім звичаєм - запалюванням свічки за померлою людиною - належить Джеймсу Мейсу, американському історику, політологу і публіцистом, який, серед іншого, досліджував Голодомор в Україні.

Запалювання свічок у вікнах у четверту суботу листопада вже стало усталеною в суспільстві практикою. Так ми віддаємо шану нашим замордованим і замореним голодом співвітчизникам. Практика вшанування тих, хто помер під час Голодомору, поширена не лише в Україні, а й серед українських громад в у всьому світі.

Також, окрім акції "Свічка у вікні", обов'язковим актом вшанування є хвилина мовчання, яка починається о 16.00. Саме після хвилини мовчання українці запалюють свічки та лампадки на своїх підвіконнях, біля могил, меморіалів і пам’ятників жертвам Голодомору 1932–1933 років, а також на центральних площах і вулицях міст і сіл України. Вогник свічки символізує нашу пам’ять і віру в перемогу.

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Люди зі свічками вшановують пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років біля Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, 25 листопада 2023 року під час російського вторгнення в Україну. Роман ПИЛИПЕЙ / AFP

На жаль, Голодомор в Україні став можливим через поразку Української революції від більшовиків, які окупували Україну і розпалили на нашій землі пожежу радянського терору - масових репресій, голодоморів, насилля, депортацій та багатьох інших злочинів проти людяності.

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Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців знайомі їм методи геноциду. Їхня мета - це знищити українців, їхню ідентичність, культуру, мову. Нинішня війна Росії проти України спрямована не лише на позбавлення України своєї території та незалежності. Її мета - винищення українців як нації. Державі-терористу мало тих 10 мільйонів жертв - вона хоче знищити всіх свідомих українців.