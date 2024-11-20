Вторгнення Росії в Україну завдало збитків навколишньому середовищу на 71 млрд доларів і призвело до різкого зростання викидів парникових газів. Про це міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила на Конференції ООН зі зміни клімату (COP29), яка проходить у Баку.

Російська агресія завдала Україні екологічних збитків на 71 млрд доларів

«Природа під час цієї війни є мовчазною жертвою, – сказала вона.

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Вплив на клімат, особливо через знищення лісів, які природним чином врівноважують викиди вуглецю, показує, що наслідки війни стосуються «не лише України, а й світової спільноти», – сказала вона журналістам.

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Український уряд оцінює екологічну шкоду, завдану воєнними діями, приблизно в 71 мільярд доларів США. Внаслідок обстрілів і лісових пожеж в атмосферу додатково потрапили приблизно 180 млн тонн вуглекислого газу. Росію вже звинувачували у вчиненні екоциду через її незаконну війну.

Більше по темі За вересень у столиці зафіксували 11 температурних рекордів 27 та 28 вересня в Києві встановили три температурні рекорди.

Рік тому Програма розвитку ООН оцінювала збитки, завдані війною навколишньому середовищу, у 56 мільярдів доларів.

За останніми українськими оцінками, з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року воєнні дії призвели до викидів 51,6 мільйона тонн вуглецю, а викиди ще 56 мільйонів тонн будуть пов'язані з потребами у відновленні інфраструктури після війни.

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Серед інших основних причин – пожежі, на які припадають викиди 27,2 мільйона тонн СО2.

За словами Гринчук, Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів, що більше, ніж уся територія лісів багатьох країн.

Її заява пролунала на тлі нових ударів Росії по енергетичних об'єктах України, які занурюють у темряву мільйони людей.

І Росія, і Україна посилили атаки в очікуванні змін у критично важливій підтримці Києва з боку США після повернення Дональда Трампа до Білого дому за два місяці.

Гринчук зазначила, що Україна свідома проблем змін клімату в процесі відновлення і розглядає малі проєкти з відновлюваної енергетики як більш стійкі перед лицем загрози з боку Росії.

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«Всі українці за дуже короткий проміжок часу стали дуже енергоефективними», – сказала вона.

Україна, яка прагне вступити до Європейського Союзу, взяла на себе зобов'язання досягти загальноєвропейської мети – до 2050 року зменшити до нуля викиди парникових газів.