Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна не захистила б себе від Росії, якби не допомога його країни, пише PAP.

Дуда розповів про вирішальну роль Варшави − подробиці

Президент Польщі зазначив, що без допомоги його країни, без польської доброти до України та рішучості підтримати її, він сумнівається, чи змогла б Україна успішно протистояти російській агресії.

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Дуда зауважив, що найважливішим завданням залишається втілення послідовної, жорсткої політики протистояння країні-агресору та підтримки України.

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"Саме підтримка українських захисників, насамперед завдяки їхньому героїзму, а також усій тій підтримці, яку вони отримують від світу, дозволила їм тисячу днів боронитися від російського вторгнення і неодноразово перемогти військових РФ", − підсумував польський лідер.

Польща пригрозила Росії закриттям всіх консульств в країні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території.

Більше по темі Польща змінить умови оренди житла на вимогу ЄС Європейський Союз запровадив нові вимоги до короткострокової оренди житла через значне зростання цін на тривалу оренду.

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

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Kyiv Post раніше зібрав головне про допомогу від Польщі Україні за останні кілька років у різноманітних сферах.