У Німеччині на 97-му році життя померла Урсула Хавербек. Вона була відома своїми антисемітськими поглядами та неодноразовими спробами публічно заперечити Голокост.

Про це повідомив український історичний науково-популярний проєкт WAS з посиланням на лідера ультраправої партії Die Heimat, посилаючись на адвоката.

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У Німеччині померла Урсула Хавербек

Як зазначається у повідомленні, офіційного підтвердження смерті жінки поки немає.

Урсула Хавербек, відома своїми антисемітськими поглядами та запереченням Голокосту, неодноразово поставала перед судом.

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За свої висловлювання вона отримувала штрафи та тюремні строки.

Останній вирок, винесений у червні цього року, передбачав 1 рік і 4 місяці позбавлення волі за підбурювання.

Однак, через стан здоров'я, Хавербек не відбувала покарання і залишалася на свободі до кінця життя.

У 2015 році під час суду над колишнім есесівцем Оскаром Гренінгом Гавербек жінка публічно заявила, що Аушвіц був не місцем, де вбили мільйони євреїв, а всього лише робочим табором.