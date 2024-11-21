Запальні концерти DOROFEEVA, CHEEV, Tember Blanche, Лея, Pianoboy та проєкту Паліндром — ці та інші події відбудуться в Києві 21-24 листопада. Не пропустіть концерти улюблених виконавців і найкращі художні виставки сезону!

Виставка картин Марії Примаченко та Марії Галушко

Відвідувачі виставки зможуть одразу побачити майже 100 унікальних творів двох Марій. Дизайнер і сценарист Олег Волосовський вміло поєднав ці шедеври в одному просторі за допомогою команди Loft Вuro. Це група професійних архітекторів, дизайнерів і художників, які спеціалізуються на створенні гармонійних і комфортних мистецьких просторів та експозицій.

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На виставці також будуть представлені роботи з арт-проєкту "Наїв ковчег" — солом'яні фігури фантастичних звірів за мотивами робіт Примаченко. Їх створив сучасний майстер скульптурних інсталяцій Олексій Шевчук.

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Ціна: від 60 грн

Де: "Хлібні", Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирівська, 24а

Коли: до 12 січня щодня з 10:00

Виставка сучасної фотографії

Галерея НЮ АРТ відкриває другу частину виставки сучасної фотографії, що базується на матеріалах книги "100 сучасних українських фотографів". Виставка продовжує свою першу експозицію, яку відвідувачі могли побачити у травні, та запрошує ще глибше зануритися в інноваційний погляд українських митців на світ під час війни.

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Виставка є частиною світового турне з презентації книги, яке вже охопило такі міста, як Базель, Париж, Страсбург та Арль. На відкритті можна буде ознайомитися з виданням “100 українських фотографів”, надрукованим французьким видавництвом Form. publishing.

Куратор проєкту Дмитро Богачук стверджує, що друга частина виставки зосереджена на експериментальних ідеях і техніках митців. Представлені експозиції показують глядачеві, як творцям вдається передати всю глибину трагедії та водночас сили духу українського народу. Роботи учасників об’єднані спільною ідеєю, створюючи візуальну мозаїку з образів і кольорів, яка пропонує новий погляд на дійсність.

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Ціна: Вхід вільний

Де: Галерея Ню Арт, вул. Михайла Грушевського, 28/2

Коли: 21 листопада з 18:00

Концерт Cheev в Osocor Residence

Популярний український співак Влад Чижиков, який став широко відомим завдяки участі в шоу "Голос країни", використовує творчий псевдонім CHEEV. Натепер він вже стиг стати справжньою поп-зіркою та випустити два україномовні альбоми Drama та Noir. Його трек "Гарно так" став хітом і одразу очолив чарти Apple Music Україна та Shazam. На концерті лунатимуть найвідоміші хіти CHEEV – "Пазл", "Мрієшся", "Де моя любов живе", "Що це в нас" і, звісно, "Гарно так".

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Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 22 листопада 19:00

Великий сольний концерт DOROFEEVA

Співачка DOROFEEVA має багато шанувальників і вже встигла закохати у свої пісні мільйони слухачів. Її треки очолюють топчарти й об’єднують українців по всьому світу, допомагаючи переживати важкі часи.

22 листопада DOROFEEVA вперше дасть великий сольний концерт у Палаці Спорту. Цього вечора наживо пролунають її найкращі хіти "Щоб не було", "А я все плакала", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть" та "Хартбіт". Будуть також зовсім свіжі треки з нового альбому співачки.

Ціна: від 1290 грн. Квитки

Де: Палац Спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 22 листопада 19:00

Tember Blanche в Origin Stage

За 5 років разом Саша та Влад випустили близько 40 пісень, і всі вони — деякі вперше, а деякі востаннє — прозвучать 22-23 листопада. Цього вечора глядачі побачать шоу, розділене на дві рівноцінні частини. Сетлист концертів можна побачити в інстаграмі Саші та Влада.

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"Найголовніше, чого нам вдалося досягти за 5 років — об’єднати навколо себе таку чудову публіку. Я знаю, що велика частина нашої аудиторії любить сумні пісні більше за веселі, а інша, навпаки, кайфує від хітових "Вечорниць", "Про Київ" та драйвових треків. Мені хочеться, аби на цих концертах кожен почув те, що любить найбільше", — ділиться солістка гурту Саша Ганапольська.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 22 та 23 листопада 18:00

Концерт Паліндрома в Origin Stage

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Паліндром – це успішний музичний проєкт Степана Бурбана. Він став відомим завдяки участі в реп-гурті Глава 94, а творчість співака нерідко порівнюють із раннім Скрябіним. На концерті прозвучать кращі пісні з улюблених альбомів фанів, а також нові роботи виконавця. Напоготові й унікальний мерч від Степана. Кошти з його продажу підуть на підтримку Сил Оборони. 

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 24 листопада з 18:00

Pianoboy з концертом у City FoodHall

Почути сенси та глибокі емоції в піснях від Pianoboy можна буде вже цими вихідними. На події у City FoodHall чудовий бар та фуд-корт, який зробить вечір ще приємнішим. Також протягом концерту можна буде долучитися до збору на психологічну реабілітацію військовослужбовців НГУ та сімей полеглих героїв від Фонду Наступу.

Ціна: вхід вільний

Де: City FoodHall, ТРЦ Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36, 2й поверх

Коли: 24 листопада о 19:00

Концерт артистки ЛЕЯ

Артистка ЛЕЯ об’єднує сучасні та стародавні фольк-мотиви, проводячи слухачів у магічний світ українського бестіарію. Їй підвладно обертати пісні у паралельні виміри зі своїми правилами та звичаями, а кожний виступ наживо – у чисту магію. Заплющуйте очі та пориньте у ці казкові дивосвіти в рамках осіннього туру артистки! Спеціальний гість вечора – інді-рок гурт "Теорія розбитих вікон". 

Частина коштів від заходу буде спрямована на підтримку бригади НГУ АЗОВ.

Ціна: від 390 грн. Квитки

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Коли: 24 листопада о 18:30

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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