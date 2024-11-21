Запальні концерти DOROFEEVA, CHEEV, Tember Blanche, Лея, Pianoboy та проєкту Паліндром — ці та інші події відбудуться в Києві 21-24 листопада. Не пропустіть концерти улюблених виконавців і найкращі художні виставки сезону!

Виставка картин Марії Примаченко та Марії Галушко

Відвідувачі виставки зможуть одразу побачити майже 100 унікальних творів двох Марій. Дизайнер і сценарист Олег Волосовський вміло поєднав ці шедеври в одному просторі за допомогою команди Loft Вuro. Це група професійних архітекторів, дизайнерів і художників, які спеціалізуються на створенні гармонійних і комфортних мистецьких просторів та експозицій.

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На виставці також будуть представлені роботи з арт-проєкту "Наїв ковчег" — солом'яні фігури фантастичних звірів за мотивами робіт Примаченко. Їх створив сучасний майстер скульптурних інсталяцій Олексій Шевчук.

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Ціна: від 60 грн

Де: "Хлібні", Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирівська, 24а

Коли: до 12 січня щодня з 10:00

Виставка сучасної фотографії

Галерея НЮ АРТ відкриває другу частину виставки сучасної фотографії, що базується на матеріалах книги "100 сучасних українських фотографів". Виставка продовжує свою першу експозицію, яку відвідувачі могли побачити у травні, та запрошує ще глибше зануритися в інноваційний погляд українських митців на світ під час війни.

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Виставка є частиною світового турне з презентації книги, яке вже охопило такі міста, як Базель, Париж, Страсбург та Арль. На відкритті можна буде ознайомитися з виданням “100 українських фотографів”, надрукованим французьким видавництвом Form. publishing.

Куратор проєкту Дмитро Богачук стверджує, що друга частина виставки зосереджена на експериментальних ідеях і техніках митців. Представлені експозиції показують глядачеві, як творцям вдається передати всю глибину трагедії та водночас сили духу українського народу. Роботи учасників об’єднані спільною ідеєю, створюючи візуальну мозаїку з образів і кольорів, яка пропонує новий погляд на дійсність.

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Ціна: Вхід вільний

Де: Галерея Ню Арт, вул. Михайла Грушевського, 28/2

Коли: 21 листопада з 18:00

Концерт Cheev в Osocor Residence

Популярний український співак Влад Чижиков, який став широко відомим завдяки участі в шоу "Голос країни", використовує творчий псевдонім CHEEV. Натепер він вже стиг стати справжньою поп-зіркою та випустити два україномовні альбоми Drama та Noir. Його трек "Гарно так" став хітом і одразу очолив чарти Apple Music Україна та Shazam. На концерті лунатимуть найвідоміші хіти CHEEV – "Пазл", "Мрієшся", "Де моя любов живе", "Що це в нас" і, звісно, "Гарно так".

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Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 22 листопада 19:00

Великий сольний концерт DOROFEEVA