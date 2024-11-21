21 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12095, який дає змогу добровільно повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше залишили частину або дезертували. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Про що йдеться в законі №12095 − подробиці

Під час воєнного стану військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували, можуть добровільно повернутися до місця служби та поновити контракт.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Їм поновлять грошові виплати та продовжать пільги та соціальні гарантії.

Кримінальні справи, розпочаті проти тих, хто залишив частину або дезертував, не будуть підставою для відмови у поновленні служби.

Закон набуває чинності з 22 листопада.

Міноборони роз’яснило закон про повернення до служби військових після дезертирства

Завдяки новому законопроєкту, такі військові можуть за бажання повернутися назад без кримінальної відповідальності.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину 21 вересня.

Журналіст Kyiv Post розбирався з тим, як зупинити самовільне залишення служби в українській армії, та чи допомагає новий закон мобілізації.