Майже 85% втрат росіян припадає на східний напрямок, повідомив Укрінформ, цитуючи речника ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Скільки росіян Росія втрачає на східному напрямку − подробиці

"По всій лінії фронту на цю добу на ранок відбулися 153 ворожих атаки, і саме в нашій східній операційній зоні ворог провів 125 боєзіткнень – це східна операційна зона. Зокрема, ворог завдав по позиціях наших військ та усіх населених пунктах один ракетний удар, здійснено також 44 авіаудари. Також противник застосував по всіх населених пунктах 72 КАБи та здійснив понад 290 ударів дронами-камікадзе. І також за минулу добу із різних видів озброєння ворог здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ", – зазначив Волошин.

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Речник зауважив, що ворог не відступає від своїх планів.

"Ворог має свої агресивні плани, він від них не відступає. І скажу так, що динаміка боїв і штурмових дій ворога відрізняється, звісно, щодня. Тому що плани ворога агресивні – це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", – зазначив речник.

Волошин зауважив, що втрати росіян в східній операційній зоні є найбільшими по всій лінії фронту.

"Втрати щодня великі, майже 80-85% втрат ворог якраз несе в нашій східній операційній зоні. І на ранок в нашій зоні відповідальності втрати ворога склали понад 1100 осіб, з них тільки вбитими – 487 та понад 600 пораненими", – додав речник.

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Росіяни частіше здаються в полон − що відомо

Волошин також зауважив, що ворог більш активно здається в полон останнім часом.

"За останні кілька днів взято чимало окупантів у полон. Тільки на ранок сьогодні троє взято в полон, і, як свідчать полонені, яких наші захисники беруть, що вони вибирають краще життя в полоні, ніж смерть від своїх командирів", – зауважив Волошин.

Він відзначив, що просування ворога в цій операційній зоні забезпечується великою кількістю авіації та значно більшою чисельністю особового складу ворога.