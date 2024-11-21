Речник Європейського Союзу Пітер Стано назвав застосування Росією міжконтинентальної ракети проти України черговою ескалацією з боку Кремля.

У ЄС вважають, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах і навмисно підвищує напругу, вдаючись до ядерного шантажу, передає кореспондет Укрінформу.

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Міжконтинентальна зброя та ядерний шантаж: реакція ЄС на ескалацію з боку Росії

«Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна», - сказав Стано.

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Він зауважив, що європейська сторона не мала нестачі в ознаках подальшої ескалації конфлікту зі сторони Кремля. Путін розпочав таку ескалацію із створення продовольчої та енергетичної криз, зараз намагається перетворити на зброю голод та зиму, спрямовує дрони, керовані бомби та ракети проти енергетичної та цивільної інфраструктури України, продовжує терор проти мирного населення.

«Він (Путін – ред.) знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю.

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Все це є чіткою ознакою його бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру. Тож якщо вони (росіяни – ред.) дійсно скористалися міжконтинентальною ракетою, це буде якісною зміною у підходах Путіна та чіткою ознакою ескалації», - наголосив речник ЄС.

Застосування Росією міжконтинентальної ракети – якісна зміна в підходах Путіна

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не означатиме використання Росією міжконтинентальної зброї проти України підготовкою до ядерного удару, речник зауважив, що Путін почав ядерний шантаж від самого початку російського вторгнення в Україну.

«Росія, або Путін - вони робили ставку на ядерну зброю весь час з початку цієї війни проти народу України. Він (Путін) розпочав з окупації та військової операції поблизу ЗАЕС. Не будемо забувати, що вона все ще залишається окупованою російськими солдатами, які ведуть бойові дії дуже близько до станції.

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Кожного дня він піднімає питання ядерної доктрини або ядерної помсти тощо. Тож вони грають у цю ядерну азартну гру. Що вони дійсно мають на увазі, важко передбачити... Ми лише бачимо, що це безвідповідально і це є глобальною загрозою не лише для стабільності, а й для безпеки не лише в Європі, а в усьому світі», - зазначив Стано.

Він зауважив, що кожен крок, зроблений Путіним у цій злочинній агресії проти народу України, є сигналом для українців, для європейців, американців та усього міжнародного співтовариства, що Путін є непередбачуваним агресором.

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«Він (Путін – ред.) є непередбачуваним агресором, який, до речі, розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом. Це (використання міжконтинентальної зброї – ред.) не є сигналом про його готовність досягати миру. Він думає про ескалацію, а не про мир», - додав речник ЄС.