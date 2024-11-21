Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення експертиз нової російської ракети, яка була застосована під час останньої атаки на Україну.

За характеристиками це була міжконтинентальна балістична ракета, повідомив Зеленський.

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РФ, імовірно, атакувала Україну міжконтинентальною ракетою

"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей.

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І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї", – зазначив Президент.

Він повідомив, що сьогодні Росія застосувала проти України нову ракету, яка має характеристики міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи.

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Як зауважив Президент, "очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною".

"Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла – стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", – заявив Зеленський.