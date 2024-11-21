21 листопада 2024 року Світовий Конґрес Українців (СКУ) вшановує 20 річницю від початку Помаранчевої революції – поворотного моменту історії, що запалив український дух свободи, заклав демократичні основи сучасної України та спрямував країну на прозахідний шлях європейської та євроатлантичної інтеграції.

Разом з нашими співвітчизниками та друзями України в усьому світі ми вшановуємо сміливих українців, які повстали на захист своїх прав і бажання побудувати демократичну, справедливу та процвітаючу націю.

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Приводом до революції стали сфальшовані президентські вибори 2004 року, у ході яких підтримуваний Кремлем Віктор Янукович намагався вкрасти перемогу через корупцію та залякування виборців. У відповідь продемократичні протестувальники об’єднались довкола реформатора Віктора Ющенка, який пережив спробу вбивства.

З цієї боротьби народилася Помаранчева революція, яка символізувала надію та боротьбу за вільну, демократичну Україну. У грудні 2004 року Верховний суд України, під тиском народу, постановив провести повторне голосування, яке закінчилось перемогою Ющенка.

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Попри те, що Революція Гідності 2013-2014 років дещо затьмарила її, Помаранчева революція стала визначальним моментом у формуванні сучасної ідентичності України. Вона спричинила вибух національної гордості, зміцнила європейські цінності серед українців, породила активне громадянське суспільство та заклала основи демократичного майбутнього України.

СКУ стояв пліч-о-пліч з українцями у ході цих історичних подій і посилював їхній голос на весь світ. Українські громади в усьому світі згуртувались за демократію та верховенство права. Сьогодні СКУ продовжує підтримувати народ України у його боротьбі з російськими загарбниками, які проголосили своєю метою знищення української нації.

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Спадщина Помаранчевої революції свідчить, що свободу України не задушити ані російською пропагандою, ані танками та бомбами.

Слава Україні! Героям слава!