21 листопада 2024 року Світовий Конґрес Українців (СКУ) вшановує 20 річницю від початку Помаранчевої революції – поворотного моменту історії, що запалив український дух свободи, заклав демократичні основи сучасної України та спрямував країну на прозахідний шлях європейської та євроатлантичної інтеграції.

Разом з нашими співвітчизниками та друзями України в усьому світі ми вшановуємо сміливих українців, які повстали на захист своїх прав і бажання побудувати демократичну, справедливу та процвітаючу націю.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Приводом до революції стали сфальшовані президентські вибори 2004 року, у ході яких підтримуваний Кремлем Віктор Янукович намагався вкрасти перемогу через корупцію та залякування виборців. У відповідь продемократичні протестувальники об’єднались довкола реформатора Віктора Ющенка, який пережив спробу вбивства.

З цієї боротьби народилася Помаранчева революція, яка символізувала надію та боротьбу за вільну, демократичну Україну. У грудні 2004 року Верховний суд України, під тиском народу, постановив провести повторне голосування, яке закінчилось перемогою Ющенка. 

Advertisement

Попри те, що Революція Гідності 2013-2014 років дещо затьмарила її, Помаранчева революція стала визначальним моментом у формуванні сучасної ідентичності України. Вона спричинила вибух національної гордості, зміцнила європейські цінності серед українців, породила активне громадянське суспільство та заклала основи демократичного майбутнього України. 

СКУ стояв пліч-о-пліч з українцями у ході цих історичних подій і посилював їхній голос на весь світ. Українські громади в усьому світі згуртувались за демократію та верховенство права. Сьогодні СКУ продовжує підтримувати народ України у його боротьбі з російськими загарбниками, які проголосили своєю метою знищення української нації.  

Advertisement

Спадщина Помаранчевої революції свідчить, що свободу України не задушити ані російською пропагандою, ані танками та бомбами.

Слава Україні! Героям слава!

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
Спонсорований контент
" Попередній У Донецькій області погасили марку під назвою «Тризуб Незалежності»