У Святогірську, що на Донеччині, відбулося спецпогашення нової марки "Укрпошти" - "Тризуб Незалежності", присвяченої Дню Гідності та Свободи.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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"Символ незламності": у Святогірську презентували нову марку "Укрпошти"

У церемонії взяли участь Філашкін, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський та начальник об’єднаного центру логістичного забезпечення – заступник командира ОТУ "Старобільськ" полковник Мирослав Стасюк.

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За словами Філашкіна, Святогірськ обрано для спецпогашення не випадково, адже це місто є "символом незламності", де було зупинено наступ російських військ.

«Помаранчева революція та Революція Гідності стали основою для формування української нації. Нині наші воїни гідно протистоять агресії, захищаючи не лише свободу свого народу, але й європейську демократію. Продовжуємо нашу боротьбу за свободу і незалежність! Вперед до Перемоги!», - наголосив Філашкін.

До 11-ї річниці Революції Гідності в Україні
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До 11-ї річниці Революції Гідності в Україні

Наприкінці 2013 року українці вийшли на вулиці Києва щоб захистити демократію, справедливість і свій європейський вибір.

11-та річниця Революції Гідності в Україні

Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає 11 років з момент початку Революції Гідності, визначального моменту в її новітній історії. Наприкінці 2013 року українці вийшли на вулиці Києва вимагаючи демократії, справедливості та зближення з Європою.

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Те, що почалося як мирні протести, стало загальнонаціональним рухом, що призвів до повалення корумпованого уряду, але великою ціною - життям понад 100 героїв, яких ми тепер знаємо як Небесну Сотню.

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