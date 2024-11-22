На Времівському напрямку росіяни 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 31 спробу прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

На Покровському напрямку противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Українська армія відбила більшість штурмів.

На Торецькому напрямку армія РФ п’ять разів атакувала позиції українських підрозділів біля Торецька та Щербинівки.

Розтин російської антидронової рушниці ПРС-С «Степашка», розрекламованої як найсучасніший засіб захисту від безпілотників, показав зовсім іншу картину.

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На Краматорському напрямку росіяни скинули п’ять авіабомб у районах Часового Яру та Липівки.

На Лиманському напрямку російські війська 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак.

На цьому напрямку втрати РФ склали 52 військовослужбовці вбитими та пораненими. ЗСУ знищили танк, 4 бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс та пошкодили три автомобілі окупантів.

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На Харківському напрямку російські війська 10 разів штурмували позиції України у районі Вовчанська та Стариці.

Росія атакувала житловий мікрорайон у Сумах

Російська армія завдала ударів по житловому мікрорайону у Сумах.

За попередньою інформацією, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості, керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Фото: igorkalchenko/Telegram

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США запровадили санкції проти Газпромбанку й десятків інших фінустанов Росії

Міністерство фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти Росії в межах домовленостей на рівні G7, які охоплюють обмеження проти Газпромбанку, десятків інших банків та фінансових установ, ідеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Обмеження OFAC охоплюють санкції проти:

Газпромбанку, зокрема проти шести іноземних дочірніх компаній банку

понад 50 міжнародних російських банків

більше ніж 40 російських реєстраторів цінних паперів

15 російських фінансових чиновників.

При цьому уточнюється, що обмеження введені, в тому числі, (зокрема проти шести іноземних дочірніх компаній банку).

Міністерка фінансів США Джанет Єллен зазначила, що ці «масштабні дії» ускладнять спроби Кремля ухилитися від запроваджених раніше обмежень, щоби фінансувати та озброювати свою армію.

До кінця року МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу впродовж ближчих тижнів., повідомив Укрінформ.

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«Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями», - зауважила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

Керівництво Фонду буде приймати рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 мільярда.

У разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 мільярда.

У 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 мільярда у кількох траншах.